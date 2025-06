Palinsesti Rai, la rivolta dei big: anche Antonella Clerici pronta a disertare. Cosa succede (e perché è arrabbiata) Dopo lo spostamento di The Voice dal venerdì al sabato (contro Maria De Filippi), la conduttrice si unisce alla lista dei big scontenti: con lei Mara Venier e Gigi Marzullo.

La possibile assenza di Mara Venier potrebbe non essere l’unico forfait illustre alla presentazione dei palinsesti Rai in programma oggi – 27 giugno –a Napoli. Al momento Viale Mazzini sta gestendo altri ‘casi caldi’ relativi a ‘big’ in preda a malumori più o meno marcati. Da Antonella Clerici a Gigi Marzullo, ecco cosa sta succedendo.

Palinsesti Rai, scoppia il caso Antonella Clerici

Oltre a Mara Venier, che potrebbe disertare l’evento napoletano per dissidi esplosi con la Rai riguardo a cambi non condivisi nel team di Domenica In, anche Antonella Clerici starebbe pensando di disertare la presentazione. La regina delle conduttrici di Rai 1, reduce da una stagione di grandi successi tra È sempre mezzogiorno e le due edizioni di The Voice (Senior e Kids), avrebbe già comunicato ai piani alti di Viale Mazzini di non voler presenziare all’appuntamento partenopeo. Secondo L’Espresso, tale scelta deriverebbe da "attriti di tipo economico", ma soprattutto dal trasloco forzato imposto al format "The Voice dal venerdì al sabato sera". Quest’ultima mossa, infatti, costringerà Clerici a sfidare Maria De Filippi, una prospettiva non esaltante visto che ‘Queen Mary" può contare su un pubblico vasto e fidelizzato da anni ai suoi show al sabato. Per Antonella non si tratta dunque di una novità di poco conto, anche perché – fatta eccezione per Milly Carlucci con Ballando con le stelle – negli ultimi anni tutti i conduttori Rai che hanno affrontato la De Filippi sono usciti dalla sfida con le ossa rotte.

I malumori di Gigi Marzullo

L’altro caso di giornata riguarda Gigi Marzullo. Anche il conduttore di Sottovoce rientra nella lista stilata da L’Espresso dei big ‘scontenti’ che potrebbero mancare alla presentazione dei palinsesti. Il giornalista campano farà parte dei conduttori sottoposti a un ridimensionamento nella prossima stagione televisiva, che vedrà la Rai tagliare diversi programmi della seconda e terza serata per questioni di budget. Gigi Marzullo potrebbe dover rinunciare a trasmissioni da lui amatissime, come Applausi o Milleluci, mentre negli ultimi giorni avrebbe provato a convincere i capi della tv pubblica a mantenere almeno la terza serata di venerdì, sabato e domenica, con Sottovoce e Cinematografo. Fatto sta che il suo umore non è alle stelle e questo potrebbe spingerlo a non partecipare, anche se la consigliere d’amministrazione Simona Agnes, sua amica di vecchia data, sta lavorando sottotraccia per garantirgli una discreta presenza televisiva il prossimo anno.

Marzullo è legato alla Rai da un altro anno di contratto (scadenza 2026), ma c’è sempre Nove alla finestra. Qualora dovesse rompere definitivamente con la Rai, Fabio Fazio lo accoglierebbe a braccia aperte nel cast fisso di Che tempo che fa. L’ammiraglia del gruppo Discovery, inoltre, porrebbe affidargli le chiavi di un format cucito su misura e basato sulle interviste.

