Antonella Clerici arruola una star della musica per 'dimenticare' Amadeus: la mossa Rai (e chi la affiancherà) A settembre la conduttrice guiderà di Juxebox – La Notte delle Hit, l’ideale erede di Arena Suzuki: tutti i dettagli, gli ospiti e il nome del co-conduttore

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La Rai si affida una volta di più ad Antonella Clerici. Dopo un’altra edizione fatta di ottimi ascolti al timone di È sempre Mezzogiorno, infatti, a settembre la conduttrice non solo tornerà alla guida della sesta edizione consecutiva del ‘suo’ cooking show, ma debutterà anche alla conduzione di Jukebox – La notte delle hit. Come verrà annunciato alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2025/26, infatti, sarà Antonella a raccogliere l’eredità ‘musicale’ di Arena Suzuki di Amadeus su Rai 1. Scopriamo tutti i dettagli, dagli ospiti al nome del co-conduttore.

Jukebox – La notte delle hit: il nuovo impegno di Antonella Clerici in Rai

Chiusa la quinta edizione di È sempre mezzogiorno lo scorso maggio, Antonella Clerici si sta godendo le sue meritate vacanze, ma a breve tornerà a scaldare i motori in vista della prossima stagione televisiva. La Rai, infatti, continuerà a puntare fortissimo sulla conduttrice lombarda, ormai da anni uno dei volti simbolo della tv di Stato, che a breve presenterà ufficialmente i nuovi palinsesti per il prossimo anno. Antonella tornerà ovviamente alla guida del ‘suo’ cooking show, ma non solo; dopo i successi della passata stagione, infatti, ci sarà anche spazio per un’altra edizione di The Voice Kids e The Voice Senior. Il prossimo 12 e 13 settembre, inoltre, la conduttrice debutterà anche al timone di Jukebox – La notte delle hit. L’evento di all’Inalpi Arena di Torino (sono già in vendita i biglietti) e sarà un grande appuntamento inter-generazionale per celebrare le canzoni più famose degli anni 70, 80, 90 e 2000.

Spaziando dalla dance al pop che ha dominato interi decenni, tra gli ospiti della doppia serata ci saranno gli Earth, Wind & Fire, i Gipsy King, Michael Sembello, Maizie Williams dei Boney M, i Nomadi, Donatella Rettore, i Gemelli Diversi, Le Vibrazioni, Alexia, gli Zero Assoluto, ma anche Anastacia. A partire dal format, dunque, Jukebox – La notte delle hit si configura come una sorta di ‘erede’ ideale di Arena Suzuki, che in passato Amadeus (oggi in crisi su Nove) condusse con successo su Rai 1.

Chi affiancherà Antonella: il nome del co-conduttore

Come anticipato, in occasione di Jukebox – La notte delle hit in programma il prossimo 12 e 13 settembre a Torino Antonella Clerici sarà affiancata da un co-conduttore. Sul palco insieme alla conduttrice, infatti, ci sarà Clementino, collega fidatissimo di Antonella in quanto membro fisso della giuria di The Voice Kids e Senior).

