Rai, stravolgimenti estivi: Bianca Guaccero beffata da Greta Mauro, Alessandro Greco ‘blindato’ Gianluca Semprini sarà affiancato dall’ex volto di Matrix alla conduzione di Estate in Diretta, Carolina Rey prenderà il suo posto a Unomattina: il punto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Si avvicina l’estate 2025 e i vertici Rai sono al lavoro per definire il palinsesto estivo, a partire dal cast dei programmi di punta. In attesa delle nomine che verranno ratificate nel Consiglio di amministrazione di giovedì prossimo, infatti, la tv di Stato sta definendo conduttori e conduttrici che guideranno la prossima stagione televisiva. Dalle conferme di Gianluca Semprini e Alessandro Greco alle new entries Greta Mauro e Carolina Rey, non mancano le sorprese. Scopriamo tutti i dettagli e facciamo il punto della situazione.

Rai, Bianca Guaccero beffata: Greta Mauro condurrà Estate in Diretta (con Gianluca Semprini)

Mancano ormai pochi mesi all’inizio dell’estate e ai consueti ‘stravolgimenti’ del palinsesto televisivo. Se da un lato, infatti, su Canale 5 Pomeriggio Cinque e Myrta Merlino (ieri affondati ancora sotto i colpi de La Vita in Diretta di Alberto Matano negli ascolti tv) lasceranno spazio Pomeriggio Cinque News, dall’altro in casa Rai sarà proprio Matano a passare il testimone a Estate in Diretta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come già ampiamente anticipato, Gianluca Semprini rimarrà alla guida dello show estivo di Rai 1, ma al suo fianco non ci sarà più Nunzia De Girolamo. La conduttrice ed ex ministro ha infatti dato l’addio lo scorso anno e ha trovato la sua nuova dimensione in radio, dove conduce Maschio Selvaggio (in attesa di tornare in tv alla guida di Ciao Maschio). Come svelato da un retroscena lanciato dal portale TvBlog, alla conduzione di Estate in Diretta 2025 al suo posto ci sarà Greta Mauro. Ex volto di Matrix, la conduttrice – reduce dalle esperienze a Top tutto quanto fa tendenza, Linea verde Link e Siesta – affiancherà dunque Gianluca Semprini nella lunga cavalcata estiva al timone del pomeriggio di Rai 1. Niente da fare invece per Bianca Guaccero che, dopo il trionfo a Ballando con le stelle insieme al compagno Giovanni Pernice e al ‘rilancio’ alla conduzione di Dalla strada al palco con Nek e del PrimaFestival, puntava a uno show estivo di Rai 1. Restano tuttavia accese le speranze di ottenere la conduzione del programma (non ancora annunciato) che rimpiazzerà La Volta Buona di Caterina Balivo nel palinsesto dell’estate.

Estate 2025 in Rai: Alessandro Greco confermato a Unomattina Estate: chi lo affiancherà

Greta Mauro sarà la novità nel cast di Estate in Diretta 2025 al fianco di Gianluca Semprini e, pertanto, lascerà vacante il suo posto a Unomattina estate. La conduttrice passerà infatti dal daytime del mattino a quello pomeridiano salutando lo spin-off del fine settimana di Unomattina estate. Alessandro Greco (che dovrebbe essere confermato alla guida dello show) verrà quindi affiancato da Carolina Rey. Stando alle ultime voci riportare da TvBlog, infatti, la conduttrice sarebbe in pole position per la conduzione con Greco, forte anche e soprattutto della sua esperienza a Unomattina Estate weekly nel 2022 al fianco di Fabio Gallo.

Potrebbe interessarti anche