Rai, il trasloco di Antonella Clerici: The Voice cambia giorno (e rischia tantissimo). Perché I vertici di Viale Mazzini avrebbero deciso di piazzare la conduttrice contro una 'acerrima rivale'. Così da contrastare il predominio Mediaset del sabato sera. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

La Rai punta tutto su Antonella Clerici. O meglio, decide per lei un ‘trasloco’ clamoroso, con il chiaro intento di sfidare nello slot del sabato sera il ‘gigante’ Canale 5. Pare infatti, come riportato di recente da un esperto del settore, che la Clerici condurrà The Voice Kids in una serata diversa dal classico venerdì. Per provare a dare del filo da torcere all’imbattibile Maria De Filippi. Intanto, proseguono le discussioni, a porte chiuse, sulla giuria dello show per il 2026. Gigi D’Alessio non ci sarà più, mentre Nek dovrebbe debuttare al suo posto. Ma il resto del tavolo è ancora incerto. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Rai, il trasloco di The Voice e il rischio (calcolato) per Antonella Clerici

Ne parla Giuseppe Candela, che scrive per il settimanale Chi sul possibile trasloco di Antonella Clerici studiato dalla Rai. Secondo l’esperto, la conduttrice di È sempre mezzogiorno andrà in sfida diretta con Maria De Filippi, a partire però dal 2026. Antonella dovrebbe infatti condurre The Voice Kids, come da piani, ma farlo in una serata diversa dal classico venerdì. Tutto per fini strategici, ovviamente. Perché il predominio di C’è posta per te sul sabato è ormai difficile da scalfire. E solo un pezzo da Novanta come la Clerici può tentare la missione impossibile. Piazzandosi allo stesso orario, il sabato sera, contro Canale 5.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel frattempo, è già assodato l’addio di Gigi D’Alessio dalla giuria di The Voice. L’ex di Anna Tatangelo si è trasferito su Canale 5, ma pare che un ottimo sostituto sia già alla portata di Viale Mazzini. Il nome fatto, anche in questi giorni, è quello di Nek. Che dopo la bella figura in Dalla strada al palco, affiancato da Bianca Guaccero, potrebbe diventare uno dei volti freschi della rete.

Il possibile (futuro) di Nek a The Voice e il resto della giuria

Oltre a The Voice, poi, lo scatenato Nek potrebbe finire nel nuovo Domenica In di Mara Venier, che vedrà una serie di personaggi di spicco affiancare alla conduzione la zia d’Italia. Quanto all’apprezzatissimo Dalla strada al palco, Nek dovrebbe tornare al timone con la Guaccero in ogni caso. Anche se vedesse lievitare i suoi impegni, con la giuria di The Voice (Kids e Senior) in ballo, e chissà cos’altro.

Non c’è invece certezza sul resto dei giurati di The Voice. Finora ci eravamo abituati a Clementino, Arisa, Loredana Bertè e l’uscente Gigi D’Alessio. Ma le trattative sono febbrili. E servirà un squadra di primissimo livello, per tentare l’assalto al sabato sera targato da sempre Maria De Filippi.

Potrebbe interessarti anche