Sonia Bruganelli 'boccia' Angelo Madonia all'Isola dei Famosi: il commento velenoso Angelo Madonia verso L’Isola dei Famosi? Dopo l’addio a Ballando, spunta l’indiscrezione, ma lui e Sonia Bruganelli smentiscono sui social.

Dopo il discusso addio a Ballando con le Stelle, che lo aveva visto protagonista di un clamoroso abbandono per "divergenze professionali" con Federica Pellegrini, Angelo Madonia torna al centro del gossip per la sua possibile partecipazione a L’Isola dei famosi. Il ballerino siciliano, infatti, potrebbe presto riapparire in TV, stavolta lontano dalle piste da ballo: secondo alcune voci, sarebbe in lizza per essere uno dei prossimi naufraghi.

Isola dei famosi, l’indiscrezione su Angelo Madonia nel cast

Il reality, giunto alla sua 19esima stagione e atteso per la primavera — probabilmente dopo la fine del Grande Fratello e il debutto del nuovo programma di Ilary Blasi, The Couple — sarà condotto da Veronica Gentili. Ed è proprio su Madonia che, nelle ultime ore, si sono concentrate le attenzioni: il suo nome circola insistentemente come possibile concorrente.

A lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che sui social ha rilanciato una segnalazione: "Alla Kings League ci sono Madonia e la Bruganelli. Lui diceva ad un amico che partecipa all’Isola dei Famosi!". Un’indiscrezione che la stessa Marzano ha confermato aggiungendo: "Madonia sarà concorrente all’Isola dei Famosi". Parole che lasciavano presagire un annuncio imminente, anche se nelle ultime ore ci ha pensato il diretto interessato a chiarire ogni dubbio.

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli smentiscono

Tuttavia, nonostante l’eco mediatica, la voce è stata subito smentita dai diretti interessati. Sui social, sia Angelo Madonia che la compagna Sonia Bruganelli hanno negato ogni coinvolgimento. Anzi, Bruganelli ha risposto con ironia: "Direi che sia il caso che tu resti in Italia, sei pazzo anche senza digiunare", commentando con una battuta l’ipotesi di vederlo alle prese con fame e difficoltà da naufrago.

Va ricordato che proprio Sonia Bruganelli ha avuto un recente legame con l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, partecipando come opinionista nell’edizione condotta da Vladimir Luxuria, non senza qualche critica da parte del pubblico. Proprio quest’ultima dovrebbe tornare nelle vesti a lei più congeniali di opinionista, mentre la Bruganelli che ha dichiarato di non voler ripetere l’esperienza dovrebbe essere fuori dal programma.

Resta dunque da capire se quella su Madonia sia solo una voce destinata a spegnersi o se, a sorpresa, il ballerino deciderà davvero di mettersi in gioco nel reality più avventuroso della TV. Magari costringendo anche la compagna a qualche ospitata per commentarne le gesta. D’altronde il loro gossip ha contribuito a creare diverse dinamiche a Ballando con le Stelle e la loro esposizione mediatica potrebbe fare gola agli autori.

