Niente matrimonio (per adesso) per la showgirl Laura Freddi. Le nozze con il compagno Leonardo D’Amico, padre della figlia Ginevra, sono in programma dal 2019, ma anche stavolta dovranno attendere. Lo ha raccontato la stessa Freddi, in una lunga intervista concessa a Libero. Il motivo dello stop? Carlo Conti l’ha voluta nel cast di Ne vedremo delle belle, nuovo programma tv Rai in ‘salsa’ nostalgica. Ma il matrimonio non dovrebbe tardare troppo. E pare che la Freddi sia intenzionata a chiamare a raccolta una gran quantità di ex. Compreso il conduttore Paolo Bonolis. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Laura Freddi, salta il matrimonio per ‘colpa’ di Carlo Conti

È un matrimonio che non s’ha da fare, quello tra Laura Freddi e il fisioterapista Leonardo D’Amico. È dal 2019 che la showgirl ne parla, salvo poi rimandare a data da destinarsi, per un motivo o per l’altro. E anche stavolta, pare che le nozze dovranno attendere, nonostante la Freddi avesse annunciato il grande passo per il prossimo settembre 2025.

"Probabilmente slitterà ancora di un mese e mezzo", ha raccontato la Freddi in un’intervista a Libero, "perché il programma non era previsto. È da prima del Covid che ci stiamo provando ma entro il 2025 si farà". Il programma di cui parla, ovviamente, è il nuovo (attesissimo) show condotto da Carlo Conti: Ne vedremo delle belle. Laura Freddi sarà infatti una delle ex soubrette al centro della trasmissione, insieme a Pamela Prati, Valeria Marini, Adriana Volpe, Angela Melillo, Lorenza Mario, Matilde Brandi, Carmen Russo, Patrizia Pellegrino e Veronica Maya.

"Siamo tutte professioniste", ha spiegato la Freddi, "le showgirl le abbiamo fatte, ora siamo grandi, abbiamo tutte una certa esperienza. Credo che in definitiva sarà più un gioco per ridare luce, come dice anche Carlo Conti, al varietà e proprio al ruolo della showgirl che negli anni ha perso un po’ di centralità".

L’assist di Laura Freddi a Paolo Bonolis

Saltato quindi il matrimonio, con la ‘zampino’ di Carlo Conti, Laura Freddi guarda al futuro. Perché le nozze con D’Amico, dice, a un certo punto si faranno. E pare che la soubrette abbia tutta l’intenzione di invitare all’evento una gran quantità di ex.

"Sicuramente inviterò Paolo (Bonolis, ndr)", racconta, "con cui sono stata insieme cinque anni negli anni Novanta: lui è stato una figura molto importante nella mia vita. E dopo i primi momenti difficili, seguiti alla rottura del nostro legame, siamo riusciti a costruire un rapporto basato sulla stima e sull’affetto". E non mancherà l’ex marito, ovviamente: "Ci sarà anche Claudio Casavecchia, con cui sono stata sposata due anni fino al 2008, e con il quale ho ritrovato un dialogo solo recentemente. Sono felice che oggi lui abbia messo su una bella famiglia e sia sereno, proprio come lo sono anche io con Leonardo".

Insomma, le nozze prima o poi arriveranno. E al povero Leonardo D’Amico toccherà fare i conti con una bella processione di ex. Ma per amore, come si dice, questo e altro.

