Palinsesti Rai Prime Time, conferme e novità: Clerici 'salva', duo Conti-Mannoia, assedio a Fiorello Si punta sulle certezze nella prima parte della nuova stagione televisiva Rai per la prima serata. Ancora aperta l'ipotesi D'Urso

Svelati finalmente i nuovi palinsesti Rai della stagione 2025/26. In realtà, il ventaglio dell’offerta, come specificato più volte dai dirigenti Rai nel corso della presentazione napoletana, riguarda, con certezza, i mesi che vanno da settembre 2025 a gennaio 2026. Per la seconda parte della stagione invernale, si sta ancora lavorando. Ma vediamo intanto le novità che sicuramente vedremo in tv a partire dall’autunno, nella fascia oraria più prestigiosa e più importante: quella della prima serata.

Palinsesti Prime Time Rai 2025/2026: poche novità, si punta sulle certezze

In linea di massima, il Prime Time Rai della prossima stagione televisiva punta sui programmi più amati dagli spettatori, con alcune novità e un grande, attesissimo evento di fine anno. Senza dimenticare, ovviamente, la grande fiction.

L’autunno Rai inizia nel segno della musica, con una serie di programmi evento, a iniziare dalla serata Semplicemente Fiorella, con il concerto della cantautrice romana registrato al Circo Massimo, e con un omaggio alla musica e alla figura di Pino Daniele che vedrà protagonista, ancora, Mannoia, al fianco di Carlo Conti. Tra le serate musicali di inizio stagione, la più attesa è sicuramente quella che vedrà al timone Antonella Clerici, pronta a trascinarci tutti nel viale della nostalgia con "Juke Box- la notte delle hit" con una sfilata di big della canzone e grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90, dall’Arena di Torino.

La stagione dei grandi show di prima serata partirà il 26 settembre con il ritorno di Tale e Quale Show, e il giorno dopo, sabato 27 settembre, si riaccenderanno le luci sulla pista da ballo più famosa d’Italia, quella di Ballando con le Stelle. Come di consueto, Milly Carlucci e la sua squadra terranno compagnia ai telespettatori di Rai Uno fino quasi a Natale: finale prevista per il 20 dicembre.

E per Natale è previsto un altro grande evento: Roberto Benigni infatti, racconterà la figura San Pietro, direttamente dal cuore del Vaticano, partendo da Santa Marta e arrivando a San Pietro, nel punto in cui si narra che il santo è morto. Una serata che si annuncia ad alto tasso di emozione, pensata anche per chiudere l’anno del Giubileo.

A novembre, altro ritorno di uno show amatissimo dal pubblico The Voice, guidato da Antonella Clerici che presidia, anche quest’anno la prima serata del venerdì di Rai Uno: schianto contro la corazzata De Filippi dunque, evitato.

Confermatissima anche Francesca Fagnani con il suo Belve e lo spin off Belve Crime, pronta a tornare a graffiare sin dal mese di ottobre. Sbarca in prima serata anche Pierluigi Diaco, con il suo BellaMà che diventa BellaMà di sera.

L’informazione e l’approfondimento

Grandi conferme anche per le prime serate di cultura, approfondimento e informazione: da Ulisse di Alberto Angela all’apprezzatissimo Splendida Cornice di Geppy Cucciari, passando per Far West di Salvo Sottile, Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti e Ore 14 di Milo Infante, per ora nella versione pomeridiana. Sul nodo Report la Rai smentisce di aver tagliato le quattro puntate del programma di Sigfrido Ranucci, e spiegano che sono state confermate otto puntate, ma nel caso in cui la Rai ottenesse i diritti per le partite dei Mondiali, qualche puntata potrebbe slittare per fare posto al grande calcio.

Palinsesti Rai: le grandi novità di prima serata

Ma veniamo alle (poche novità). A sostituire Max Giusti che trasloca in Mediaset arriva, alla guida di Boss in Incognito, il ciclone Elettra Lamborghini.

Ad affrontare la sfida di un programma tutto nuovo, il comedy show Freeze, insieme a Nicola Savino, un altro volto al suo esordio in conduzione: Rocio Munoz Morales. Una sfida tra celebrity in cui vincerà chi saprà fare meglio…assolutamente niente!

Terza novità della prima serata dell’autunno Rai è Gli scatenati, il nuovo format affidato ai The Jackal che vede al centro un gruppo di vispissimi bambini, pronti a pronunciarsi sui temi più disparati.

Barbara D’Urso in Rai? Se ne sta parlando

Come detto, i dirigenti Rai hanno sottolineato più volte il fatto che i palinsesti presentati venerdì 27 giugno a Napoli, si riferiscono ai mesi da settembre a gennaio, lasciando intendere che qualche altro colpo potrebbe essere assegnato.

In particolare, alla domanda sulla reale possibilità di vedere Barbara D’Urso alla guida di un programma in Rai, la risposta rimane più che aperta: nessuna secca smentita anzi, l’ammissione che anche quell’ipotesi si sta valutando o meglio, più diplomaticamente "non si esclude".

Si lavora anche per convincere Fiorello ad abbandonare il divano e a tornare a deliziare ascoltatori e telespettatori. Dopo il blitz de La Pennicanza infatti, si sta ancora trattando sul fronte radiofonico, ma non si esclude che il ritorno dello showman siciliano non sia solo in radio. Per dirla con le parole di Stefano Coletta "Si lavora per un ritorno almeno radiofonico, senza escludere niente".

