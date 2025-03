L’Isola dei Famosi, ore frenetiche: lo spoiler di Giucas Casella, nuovo concorrente e il grande problema degli autori Simona Ventura potrebbe tornare nel cast del reality show nelle nuove vesti di opinionista: Er Gennaro vicino alla firma, ma mancano altri concorrenti uomini

L’Isola dei Famosi 2025 è un cantiere aperto. Manca poco più di un mese all’inizio della nuova edizione del reality– condotto per la prima volta da Veronica Gentili – che prenderà il via il prossimo maggio (al termine del nuovo show di Ilary Blasi The Couple), ma i lavori sono ancora in corso. Tra rumor di nuovi concorrenti (Er Gennaro?) e suggestive ipotesi per il cast (il ritorno di Simona Ventura?), infatti, il team dell’Isola sta finalizzando trattative importantissime per il futuro dello show. Scopriamo cosa sta succedendo e facciamo il punto della situazione.

Simona Ventura L’Isola de Famosi: lo spoiler di Giucas Casella

Manca sempre meno al debutto di Veronica Gentili al timone de L’Isola dei Famosi, che tornerà in onda il prossimo maggio per la 19esima edizione dopo il flop dello scorso anno sotto la guida di Vladimir Luxuria. Quest’ultima sembrava una delle candidate principali a un ruolo di opinionista (già ricoperto in passato) al fianco di Dario Maltese, vicino alla riconferma. Nella puntata di ieri di Che Tempo Che Fa, tuttavia, uno spoiler di Giucas Casella potrebbe avere ribaltato la situazione. Seduto, come sempre, al fianco di Simona Ventura al ‘Tavolo’ del talk show di Fabio Fazio, l’illusionista ha chiesto a bruciapelo alla conduttrice di Citofonare Rai2: "Ma tu fai l’Isola?". "No! Non lo so… Tu fatti i fatti tuoi Giucas!" ha replicato Simona, lasciando spazio a un rumor che sta infiammando il mondo dello spettacolo. Anche Alfonso Signorini aveva già ipotizzato il ritorno della conduttrice nel reality di Canale 5 come opinionista: "Ci sarà lei in coppia con Veronica Gentili. È un bel ritorno". Simona Ventura è uno dei veri e propri simboli de L’Isola dei Famosi, avendo condotto le prime otto edizioni; già nel 2016 tornò nel programma come concorrente.

L’Isola dei Famosi 19: un nuovo concorrente e il nodo del cast

Se, da un lato, il cast de L’Isola dei Famosi è ancora tutto da definire (oltre a Simona Ventura nei panni di opinionista si parla di Pierpaolo Petrelli come inviato in Honduras), dall’altro le partecipazioni sono tutt’altro che certe. L’ultimo nome di cui sono salite le quotazioni è quello di Alessandro Scarpa, meglio noto sul web come Er Gennaro, youtuber e tiktoker. Comasco classe 2001, Scarpa ha già partecipato ad alcuni programmi tv (nel 2022 fu a Controcorrente, proprio da Veronica Gentili) e potrebbe essere un nuovo naufrago. Insieme a lui la lista di nomi (quasi) sicuri conta anche Camila Giorgi, Chiara Balistreri, Delia Duran e Maria Luisa Jacobelli. Dopo il ‘no’ di Loris Karius (marito di Diletta Leotta) e soprattutto del compagno di Sonia Bruganelli ed ex ballerino di Ballando con le Stelle Angelo Madonia, dunque, il team de L’Isola sarebbe alla disperata ricerca di nuovi concorrenti per il cast maschile, come ipotizzato anche da FanPage: "Mentre sulle donne la produzione sarebbe abbastanza decisa, ci sarebbe ancora da completare il gruppo degli uomini".

