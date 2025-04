Simona Ventura all’Isola dei Famosi 2025, affare fatto. La foto che ufficializza il ritorno Dagospia ufficializza la partecipazione di Simona Ventura all'Isola 2025 nei panni di opinionista. Resta il mistero sul cast di naufraghi che partiranno per l'Honduras.

CONDIVIDI

Simona Ventura farà parte dell’Isola dei famosi 2025. A pochi giorni dalla smentita (parziale) della conduttrice, che in una intervista aveva assicurato di non sapere niente riguardo a una sua partecipazione al reality dei naufraghi, Dagospia ufficializza la partecipazione di Super Simo all’edizione 2025 del programma, ma non nei panni della conduttrice.

Simona Ventura opinionista dell’Isola dei famosi: l’annuncio di Dagospia

Stando a quanto riportato dal sito di Roberto D’Agostino, infatti, è ufficiale l’arrivo di Simona Ventura all’Isola dei famosi in qualità di opinionista. Secondo Dandolo, nel corso della giornata di ieri – 16 aprile – i sarebbe svolto a Milano "lo shooting fotografico del reality show di Canale 5". Alla conduzione del programma, com’è già risaputo, ci sarà Veronica Gentili, mentre Simona Ventura sarà opinionista unica (l’anno scorso gli opinionisti erano due: Sonia Bruganelli e Dario Maltese) mentre Pierpaolo Pretelli vestirà i panni dell’inviato in Honduras (al posto di Alvin).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vi giuro che non ne so niente, non è una strategia", l’Isola è "un vestito che mi sono cucita addosso per tanti anni così come ‘Quelli che il calcio’: cambiava ogni volta, era imprevedibile, e io sono una che ama l’imprevedibilità. Per me è stato un capitolo importante, contro tutti i pronostici. Se tornerei come opinionista? A chi non piacerebbe? È un programma che ha ancora un grande potenziale". Con queste parole, la settimana scorsa, Simona Ventura aveva preso tempo riguardo alla sua possibile presenza al fianco di Veronica Gentili. Ora, a quanto pare, i dubbi sarebbero caduti definitivamente. Ricordiamo che la conduttrice classe 1965 ha guidato L’Isola dei famosi dal 2003 al 2011 (su Rai 2) e nel 2016 (Canale 5). Dopo qualche anno di difficoltà, la sua carriera è tornata a brillare. Attualmente conduce il programma domenicale "Citofonare Rai 2" (insieme all’amica Paola Perego) e inoltre fa parte del cast di ospiti fissi di "Che tempo che fa", il talk show condotto sul Nove da Fabio Fazio.

L’Isola dei famosi partirà a maggio 2025 su Canale 5, subito dopo la fine del reality The Couple di Ilary Blasi (che dopo due puntate è già in crisi di pubblico). Dando per assodati i ruoli di conduttrice, opinionista e inviato, resta il mistero sul cast di concorrenti che animeranno l’edizione 2025. Le ultime voci parlano di contatti avviati con l’allenatore Serse Cosmi e con altri vip Angelo Fomeo, Antonella Mosetti, Carmen Russo, Delia Duran, Maria Luisa Jacobelli, Chiara Balistreri, Letizia Paternoster e Dj Shorty.

Potrebbe interessarti anche