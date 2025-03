Che Tempo Che Fa, pagelle: Daniel Craig James Bond per sempre (8) ma i social lo massacrano (4), Vanoni senza freni (7) Promossi e bocciati della puntata di domenica 30 marzo dello storico show di Fabio Fazio in onda in prima serata sul Nove

Nuova domenica in compagnia di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio e dei suoi ospiti in prima serata sul Nove il 30 marzo. Come ogni settimana il salotto dello storico programma domenicale apre le sue porte a tanti personaggi autorevoli della cultura e a volti noti e popolari dello spettacolo.

Ad aprire la serata, il conduttore ha voluto con se Edoardo Prati, un ragazzo che è un popolare divulgatore social. Subito dopo si parla di attualità scientifica ma anche di un grosso guaio della sanità italiana, ovvero la mancanza di infermieri oggi e in prospettiva futura. Poi si passa all’immancabile panel di approfondimento delle notizie della settimana, con i giornalisti Massimo Giannini, Annalisa Cuzzocrea, Francesco Costa e, in collegamento dall’Ucraina, Nello Scavo. Poi spazio alla cultura con Stefano Bartezzaghi e Daniel Pennac, che hanno scritto un libro insieme.

Poi è il momento dell’ampio spazio dell’intrattenimento, aperto dal divo hollywoodiano Daniel Craig, noto per il suo ruolo di James Bond e arrivato in studio per promuovere il nuovo film di Luca Guadagnino "Queer", in uscita il prossimo 17 aprile. Subito dopo arriva un divo di casa nostra che si è scoperto scrittore: Antonio Albanese in libreria dal prossimo 1 aprile con il suo primo romanzo.

Poi spazio a Luciana Littizzetto che ospita anche il noto chef televisivo Luca Pappagallo per preparare su due piedi la pasta ai finocchi di Lady Gaga. Non può mancare la musica, questa sera si ascolta e se ne parla con Ornella Vanoni e Francesco Gabbani. Infine, la leggerezza de Il Tavolo, attorno a cui si siedono: Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti, Giorgio Gherarducci, Mago Forest, Antonio Cornacchione e Giucas Casella.

Scopriamo le cose che ci sono piaciute di più e quelle di meno di questa lunga serata con le pagelle della puntata di domenica 30 marzo 2025 di Che Tempo Che Fa, concentrandoci unicamente sui momenti di intrattenimento.

Che Tempo Che Fa, pagelle domenica 30 marzo 2025

Daniel Craig 007 per sempre, voto: 8. Accolto da tanti applausi e tanto entusiasmo che si scatena soprattutto davanti al video di James Bond entra in studio Danile Craig, l’ospite più atteso di domenica 30 marzo di Che Tempo Che Fa. L’attore dice con sincerità che 007 è stata una delle esperienza più belle della sua vita: "Ancora oggi guardo queste immagini e stento a crederci. Non riesco ancora a uscirne, è stata una parte talmente importante della mia vita". Poi racconta che quando gli è arrivata la notizia del provino superato si trovava in un supermarket, ha mollato lì per lì tutto: "Quando l’ho scoperto ero al supermercato, avevo questo carrello pieno di cibo, gli ho dato un colpo, l’ho buttato da parte, ho preso una bottiglia di vodka e ho detto: ‘Adesso mi faccio un Martini!’" Poi svela la storia dietro l’iconico spot per le Olimpiadi di Londra, pensato da Danny Boyle, che ha coinvolto in un incredibile cameo la regina Elisabetta che si tuffava con il paracadute da un elicottero su cui saliva insieme a James Bond(cioè lui), che racconta: ""La Regina è stata incredibile, meravigliosa, si è divertita un sacco. Ha fatto un sacco di battute e ha addirittura improvvisato."

Ornella Vanoni senza freni, voto: 7. Senza freni questa sera Ornella Vanoni che svela innanzitutto di voler trasformarsi in imprenditrice perché ha un’idea vincente che racconta così: "Pensavo di aprire un pollaio. Gli americani hanno la mascherina perché c’è l’aviaria, non hanno galline e non hanno uova. Allora c’è il mercato nero, e costano una follia, io quindi vorrei aprire un pollaio. Le galline c’è un nuovo sistema con delle luci che fanno due uova al giorno. Ma lo sai che le uova quando escono dalle galline sono molle? Se no sai che dolore, come escono diventano dure." Poi Fabio Fazio le chiede del primo viaggio della sua vita negli Stati Uniti, e a quel punto Ornella Vanoni si scatena: "Ci andai a studiare a 15 anni, comprai un baby doll, però tenni solo la parte bassa, le mutande le buttai". Il conduttore, invece di lasciar cadere, se la va a cercare e finisce a parlare del rapporto della cantante con le mutande e lei non fatica ad ammettere: "C’è stato un periodo della mia vita che avevo solo due mutande perché non le portavo, non so, mi sentivo più libera".

Antonio Albanese e i suoi personaggi, voto:7. Arrivare dopo James Bond sarebbe complicato per tutti, ma Antonio Albanese ci ride sopra svelando che il suo sogno sarebbe, prima o poi, interpretare Maigret. Poi, la conversazione con Fabio Fazio finisce sui 35 anni di carriera del comico che racconta i timori del padre quando gli disse di voler lasciare il lavoro in fabbrica per tentare la strada della recitazione, e gli disse, comprensibilmente: "ora sono c**zi tuoi!" Prima di parlare la qualunque, un video con i suoi più famosi ed esilaranti personaggi, e il commento velenoso: "Cetto Laqualunque sarebbe un moderato, oggi."

I commenti social sull’aspetto di Daniel Craig, voto: 4. Letteralmente massacrato, Daniel Craig sui social, mentre va in onda l’intervista con Fabio Fazio. L’attore viene preso di mira da decine di twitt che commentano in modo piuttosto duro, il suo aspetto, molto diverso da quando faceva 007. Gli anni, d’altronde, passano per tutti, ma i commenti social per chi lavora con la propria immagine a volte, come questa sera, sono veramente spietati e ingenerosi.

