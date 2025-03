Isola dei famosi, indiscrezioni: gli autori considerano Maria Luisa Jacobelli e vogliono a tutti i costi Delia Duran Tra volti noti, gossip e nuove strategie, la produzione sta selezionando i naufraghi della prossima edizione. Ecco chi potrebbe partire per l'Honduras.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Mentre i provini proseguono senza sosta, emergono i primi nomi dei possibili concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025. La produzione starebbe puntando su volti noti del mondo dello spettacolo e del gossip, senza dimenticare la ricerca di una figura maschile che possa conquistare il pubblico. Ecco i dettagli sui protagonisti in lizza.

Delia Duran e Maria Luisa Jacobelli nella rosa dei naufraghi

Tra i nomi più chiacchierati per la nuova edizione c’è quello di Delia Duran, modella e attrice venezuelana nota per la sua partecipazione al Grande Fratello e per la sua relazione con Alex Belli. Secondo fonti vicine alla produzione, Delia avrebbe già sostenuto il provino e avrebbe suscitato un forte interesse: "C’è molto interesse nei suoi confronti", riferisce una fonte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Accanto a lei, un altro nome che sta facendo discutere è quello di Maria Luisa Jacobelli, giornalista sportiva e volto noto per le recenti voci su un presunto flirt con Francesco Totti. La sua candidatura, però, potrebbe essere un’arma a doppio taglio per il programma, dato che in passato L’Isola dei Famosi è stata condotta per anni da Ilary Blasi. Al momento, la produzione starebbe valutando attentamente la sua partecipazione: "Ci stanno ancora pensando".

Un nuovo volto maschile: la sfida della produzione

Se la scelta delle naufraghe sembra essere più definita, resta ancora un nodo da sciogliere sul fronte maschile. La produzione sarebbe infatti alla ricerca di un bel ragazzo da inserire nel cast, con caratteristiche simili a quelle di Luca Vetrone, ex concorrente dell’edizione 2023. Nonostante i casting siano partiti a novembre, trovare il candidato ideale si sta rivelando più difficile del previsto. "I casting sono iniziati da mesi, ma non hanno ancora trovato la persona giusta", rivela una fonte. Modelli, influencer ed ex attori hanno provato a convincere i produttori, ma finora nessuno ha soddisfatto le aspettative. Se la ricerca dovesse continuare a lungo senza risultati, si potrebbe anche decidere di rinunciare a questo tipo di figura.

Isola dei famosi: l’inizio è sempre più vicino

Con il tempo che stringe e il debutto previsto per il 7 maggio, la produzione dovrà presto prendere decisioni definitive sui concorrenti. La nuova edizione, condotta da Veronica Gentili, si preannuncia ricca di colpi di scena, e il pubblico attende con impazienza di scoprire chi saranno i naufraghi ufficiali. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare conferme o smentite, ma una cosa è certa: L’Isola dei Famosi 2025 è pronta a sorprendere ancora una volta.

Potrebbe interessarti anche