Sondaggi Isola dei Famosi (televoto 5 giugno), Aras vs Edoardo Franco: il pubblico non ha dubbi, chi esce Oggi la finale dell'Isola dei Famosi si aprirà con il televoto flash tra l’attore turco e lo chef: ecco le percentuali (sorprendenti) delle proiezioni sul web

È il giorno del gran finale per L’Isola dei Famosi. Oggi mercoledì 5 giugno 2024 andrà in scena la finalissima del reality show condotto da Vladimir Luxuria, che proclamerà il vincitore di questa 18esima edizione. In gara sono rimasti 6 naufraghi a giocarsi la vittoria finale, ma l’ultima puntata dell’anno si aprirà con il televoto flash che vedrà in sfida Aras Şenol ed Edoardo Franco. Chi sarà costretto a lasciare l’Honduras a un passo dall’ultimo atto? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutti i numeri e le percentuali dei sondaggi in vista del gran finale del reality.

Sondaggi Isola dei Famosi 5 giugno: televoto a due, Aras vs Edoardo

Mancano ormai poche ore alla finale de L’Isola dei Famosi 2024. Stasera andrà infatti in onda l’ultima diretta stagionale del reality show condotto da Vladimir Luxuria e scopriremo finalmente chi sarà ad aggiudicarsi la 18esima edizione del programma. Dopo una stagione segnata da numerosi ritiri e squalifiche, saranno 6 i naufraghi a presentarsi alla finalissima. Pronti a contendersi la vittoria, i concorrenti finalisti di questa stagione sono Alvina Verecondi Scortecci, Aras Şenol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa e il finalista "segreto" Samuel Peron. La serata, tuttavia, si aprirà con un televoto flash, che prevede la sfida tra Aras Şenol ed Edoardo Franco. Entrambi sono stati nominati dal nuovo e ultimo leader di questa edizione (nonché favorito per la vittoria finale secondo i sondaggi) Artur Dainese, che nel corso dell’ultima puntata ha deciso di salvare Alvina dal televoto.

Televoto Isola dei famosi, percentuali sondaggi oggi: chi sarà eliminato

La finale di oggi mercoledì 5 giugno 2024, come detto, si aprirà con il televoto flash. In nomination e a rischio eliminazione ci sono Aras Şenol ed Edoardo Franco, che si giocheranno la finale proprio nell’ultima diretta. Il pubblico è chiamato a decidere chi vuole salvare e, al momento, stando ai sondaggi di ForumFree, sembra avere le idee molto chiare. Aras Şenol è nettamente il favorito, dato addirittura al 75% delle preferenze secondo le proiezioni. Edoardo Franco, dunque, rischia di non arrivare in finale, dove sarà sfida a cinque. Lo chef varesino 26enne, vincitore della 12esima edizione di Masterchef Italia, raggiunge appena il 25% dei voti nei sondaggi. Per quanto riguarda il vincitore finale, invece, il favorito numero uno nei sondaggi resta proprio Aras Şenol (inseguito da Artur Dainese), ma i bookmaker scommettono su Edoardo Stoppa.

