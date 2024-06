Isola dei famosi (2 giugno), riassunto puntata: 5 finalisti e Peron 'fantasma', eliminati, chi è al televoto Durante la puntata del 2 giugno non mancano sorprese per Matilde Brandi, Samuel Peron e Alvina mentre scopriamo chi lascia il reality e chi invece va in finale

Nella semifinale de L’Isola dei Famosi, in onda domenica 2 giugno su Canale 5 e condotta da Vladimir Luxuria, il nuovo leader, grazie alla vittoria in una prova di equilibro che vede tutti i naufraghi coinvolti, è Artur Dainese, mentre gli eliminati sono Karina e Matilde Brandi e i finalisti sono Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, Aras Senol, Alvina Verecondi Scortecci, Samuel Peron e lo stesso Dainese. Ad affiancare la conduttrice, come sempre, sono gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre ospite in studio è Iva Zanicchi, lì per parlare con Peron. Ecco cosa è successo nel corso della diretta di questa sera tra dinamiche, nomination (con motivazioni) e televoto.

Il recap della puntata del 2 giugno de L’Isola dei Famosi 2024

Artur si trova nuovamente solo contro tutti i naufraghi, con Stoppa che lo accusa di essere furbo e Luxuria che chiede a Edoardo perché non abbia detto tutto ciò in faccia al diretto interessato invece di parlarne solo con gli altri concorrenti a favore di camera. Artur sostiene che Stoppa menta, anche visto che nessuno lo ha visto gettare il pezzo di cocco con i propri occhi. Poi Matilde Brandi afferma che il primo finalista starebbe usando una strategia incomprensibile, perché spesso agisce con "il freno a mano tirato", non dice come stanno le cose in faccia: "Io sono così nella vita, cerco di smussare gli angoli per far andare le cose bene. Non mi interessa tirare fuori casi, non mi arrabbio", risponde Edoardo. Durante la sfida tra Matilde e Alvina, alla Brandi si vede il seno e per questo la showgirl non riesce a concentrarsi, mentre nella seconda fase molla il colpo pochi istanti dopo l’inizio dell’evento: "Alvina ha 10 chili in più di me, io peso 50 chili", usa come scusa Matilde, mentre la contessina risponde: "Lo sapevo…". Poi la showgirl se la prende con Edoardo perché ha scelto la prova sbagliata per due donne (Maltese la pensa uguale).

Sull’Isola arriva Lorenzo, il fratello di Alvina, terza finalista dell’edizione dopo Stoppa e Dainese. Quando i due si vedono si abbracciano talmente forte che la madre della naufraga, in studio, si commuove, e poi insieme i due fratelli svolgono una prova per concedere alla contessina di godersi il suo primo aperitivo sull’Isola, il tutto solo dopo aver detto: "Mio fratello è l’enologo più bravo del mondo". Non manca la reazione immediata di Bruganelli: "Ecco qua…". Dallo studio Iva Zanicchi si complimenta con Samuel Peron, considerato dai naufraghi "pesantone" perché meticoloso. "Samuel è una persona onesta, un vero uomo, perbene, grande professionista, ma un po’ pesante lo sei, solo perché sei meticoloso. Ora non parlare più, altrimenti rovini tutto". Poi l’artista fa un appello per il ballerino: "Mettetevi una mano sul cuore e mandiamo in finale questo ragazzo, perché se lo merita".

Arriva sull’Isola anche Manila Nazzaro, grande amica di Matilde Brandi, una delle persone che più l’ha aiutata durante il periodo della dolorosa separazione: "Lei ha capito subito che tipo di persona io fossi e infatti ha trovato l’uomo perfetto per me". Commovente poi l’incontro in spiaggia tra le due amiche, con tanto di lancio del bouquet, vestito da damigella dentro una scatola (avrebbe dovuto partecipare al matrimonio dell’amica) e una foto della sposa con le damigelle (grazie a un fotomontaggio compare anche lei): "Ma tu sei consapevole di quanto sei forte? Hai tutte le carte per essere felice", le dice Manila. Non manca il rito dello specchio: tutti i naufraghi possono vedere quanto sono dimagriti dall’inizio di questa avventura.

Isola 2024, chi sono i finalisti

Nella semifinale i 7 naufraghi ancora in gara effettuano una prova di resistenza che porta Artur Dainese direttamente in finale, diventando quindi il secondo finalista del reality show dopo Edoardo Stoppa. In seguito, una seconda prova di forza e resistenza per due coppie scelte da Edoardo Stoppa in quanto leader della settimana e primo finalista, e sono Alvina e Matilde e Aras e Samuel. A vincere e diventare terza finalista è Alvina. L’ultima prova, volta a scegliere il quarto finalista del reality show, è definita "di alta tensione" e a sfidarsi questa volta sono Aras Senol e Samuel Peron: a vincere è l’attore di Terra Amara. Il quinto finalista è Edoardo Franco, che vince contro Matilde e Samuel all’ultimo televoto flash. Tutti i concorrenti si "trasferiscono" a Playa Final, mentre l’ultimo finalista, il naufrago segreto, è Samuel Peron, il quale vince la sfida finale contro Matilde Brandi e ora deve vivere da solo sull’Isola.

Finalisti Isola dei famosi 2024:

Isola dei famosi, chi è l’eliminato: risultato e percentuali del televoto

Mercoledì scorso 3 naufraghi erano finiti in nomination: Karina, Samuel e Artur che affrontano il primo televoto. A dover abbandonare l’Isola è Karina Sapsai. Il pubblico a casa ha risposto alla seguente domanda: "Chi vuoi salvare?". Ecco le percentuali:

Parte una prima catena di salvataggio per stabilire chi deve andare al televoto flash e a iniziare è Artur in quanto vincitore della prova di resistenza:

Artur salva Alvina

Alvina salva Matilde

Matilde salva Samuel

Samuel salva Aras

Al televoto flash va Edoardo Franco, che nella scorsa puntata aveva deciso di non usufruire del suo amuleto. Con lui anche Matilde Brandi e Samuel Peron, i due concorrenti che hanno perso le prove contro Alvina e Aras. La domanda è: "Chi vuoi salvare?" A vincere è Edoardo Franco, mentre Matilde e Samuel devono svolgere un’ultima prova per decretare chi sarà il naufrago fantasma, un finalista segreto che fino alla finale sarà isolato e nascosto agli altri concorrenti ancora in gioco. L’ultimo concorrente eliminato è Matilde Brandi.

Isola dei Famosi, puntata 2 giugno: le nomination e le motivazioni

Edoardo Franco nomina Alvina e Stoppa : "La prima l’ho trovata incoerente nella scelta di salvare Matilde, mentre il secondo lo voto perché non nominerei mai Aras"

: "La prima l’ho trovata incoerente nella scelta di salvare Matilde, mentre il secondo lo voto perché non nominerei mai Aras" Edoardo Stoppa nomina Alvina e Franco : "Non mi sento di nominare Aras, quindi nomino lei per prima, e poi l’altro che rimane, quindi Edoardo"

: "Non mi sento di nominare Aras, quindi nomino lei per prima, e poi l’altro che rimane, quindi Edoardo" Alvina nomina Franco e Stoppa : "Il primo perché si è fatto il Covid e quindi non ha fatto alcuni giorni sull’Isola, col secondo nome voglio andare contro corrente"

: "Il primo perché si è fatto il Covid e quindi non ha fatto alcuni giorni sull’Isola, col secondo nome voglio andare contro corrente" Aras nomina Alvina e Franco : "Non ho motivazioni"

: "Non ho motivazioni" Il leader Artur nomina Franco e Aras: "Il primo perché è forte, il secondo perché voglio dimostrare a Stoppa di essere una persona perbene"

Isola dei Famosi 2024, chi è al televoto: Franco e Aras

Al termine della semifinale de L’isola dei Famosi sono a rischio televoto Alvina Verecondi Scortecci ed Edoardo Franco (scelti dal gruppo), ma il leader Artur salva Alvina e manda in nomination Franco e Aras. La finale è fissata per mercoledì 5 giugno, sempre su Canale 5 in prima serata.

