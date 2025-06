Isola dei Famosi, arriva la doppia puntata: la nuova programmazione (con chiusura anticipata) La prossima settimana il reality show dei naufraghi seguirà un doppio appuntamento. E lo schema potrebbe ripetersi. Con pessime notizie in arrivo per Veronica Gentili.

Si addensano le nubi sull’Isola dei Famosi. Il reality dei naufraghi, affidato quest’anno all’ex delle Iene Veronica Gentili, continua ad arrancare in termini di share. E a confermare il flop, con scarsa fiducia annessa da parte dei vertici, sarebbe anche la recente scelta di palinsesto fatta da Mediaset. La prossima settimana, infatti, l’appuntamento con L’Isola sarà doppio. E sembra che l’esperimento verrà ripetuto anche per il resto del mese. Con un obiettivo chiaro, facile da anticipare. Mentre la defenestrata Vladimir Luxuria potrebbe avere già pronto il calice per festeggiare. Ecco di seguito tutti i particolari.

Isola dei Famosi, il doppio appuntamento e l’ipotesi chiusura anticipata

La scelta è chiara. Così come era accaduto nel recente passato, per il Grande Fratello di Alfonso Signorini, anche L’Isola dei Famosi si arrende a un doppio appuntamento che fa masticare amaro. Perché se i fan del reality, ovviamente, saranno elettrizzati per la possibilità di vedere due volte a settimana i loro beniamini, lo stesso non vale per gli addetti ai lavori. Veronica Gentili, in primis (e con poche colpe) rischia di veder finire il reality prima della chiusura prevista a luglio. Non un disastro completo, come accadeva l’anno scorso. Ma un mezzo flop che non convince comunque nessuno.

La scelta di raddoppiare la prossima settimana – con una puntata sia lunedì 16 giugno che mercoledì 18 giugno – porta con sé un significato palese. Cioè la volontà di velocizzare i tempi e mettere in soffitta L’Isola, il prima possibile. Perché i tentativi per rimettere in carreggiata il format sono stati fatti, più e più volte. Ma i tempi sembrano davvero cambiati, e il pubblico pure.

Intanto, domani sera andrà in onda come da piani la sesta puntata. Mentre il conto alla rovescia per i titoli di coda è decisamente iniziato.

La fine dell’Isola e la speranza ‘targata’ Bisciglia

Si chiude dunque un capitolo, probabilmente con l’ultimissima puntata in programma lunedì 30 giugno prossimo. E L’Isola dei Famosi sembra davvero destinata a non tornare più, visti i pessimi risultati di share. Se non altro, però, dopo il programma dei naufraghi tornerà onda l’apprezzatissimo Temptation Island con Filippo Bisciglia. Uno show che promette invece faville, come più o meno accade a tutti i programmi firmati da Maria De Filippi.

Le coppie che ‘scoppieranno’ davanti ai falò, però, non sono ancora state comunicate al pubblico. Ma presto arriveranno tutti i dettagli. Intanto aspettiamo la chiusura di quest’Isola sfortunata affidata a Veronica Gentili. E i vertici Mediaset, con ogni probabilità, coglieranno l’occasione per tirare finalmente un bel sospiro di sollievo.

