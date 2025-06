Fonte: Mediaset Infinity, Mediaset Infinity 1 /5 Avvicinamento imprevisto tra Chiara e Adinolfi La giovane naufraga bolognese ha deciso di aprirsi per la prima volta con il suo controverso compagno di avventura, riflettendo insieme su chi vogliono essere: "Io sono Mario, ho 54 anni, sono un papà di tre figli e sono il marito di Silvia, credo in Gesù Cristo. Punto, questa è la mia definizione, questo sono" ha detto lui. "Chi è Chiara, invece?". La risposta di Chiara, che ha fatto un elenco di aggettivi, non è piaciuta al giornalista, quindi lei ha rimodulato tutto: "Ho 23 anni e sto cercando di capire non chi sono, ma anche chi voglio essere e cosa voglio fare". Mario quindi le ha dato altri consigli: "Sto cercando di capire chi sono, questa è la tua definizione. Cosa vuoi fare viene dopo, quando hai capito chi sei, tutto è conseguente, fidati, è proprio così".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Dino nasconde il suo piano ad Ahlam ull’ultima spiaggia, Dino è stato incaricato di una missione particolare affidatagli dallo spirito dell’isola. Doveva raccontare ogni giorno la propria vita ad Ahlam, senza però svelare il vero motivo di questa confidenza. Questo compito ha richiesto a Dino ingenti sforzi per non farsi scoprire, ma garantirà ad entrambi un premio.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Veronica Gentili fa una dedica a Chiara Dopo tutte le polemiche scatenatesi intorno a Chiara e alle violenze subite dall'ex compagno, Veronica Gentili ha deciso di dedicare delle parole di elogio alla giovane attraverso il suo canale Instagram, scrivendo in un post un lungo messaggio: "Chiara è una sopravvissuta. È incappata in una ragnatela di dipendenza, violenza, sentimento, manipolazione psicologica e coercizione emotiva quando aveva solo 15 anni. Ha rischiato di morire rimanendo imprigionata nel buco nero di un sedicente amore che diceva di volerla veder volare mentre le bruciava sistematicamente le ali per impedirle di andarsene. Chiara è giovanissima, ma ha capito che se non avesse trovato la forza, la malattia di quel rapporto avrebbe finito per ucciderla. Ma non le è bastato salvare se stessa, ha deciso di provare a salvare tutte quelle donne che restano intrappolate nelle ragnatele vischiose di bugie, ricatti, violenze e pressioni psicologiche. Così ha alzato la voce e ha raccontato la sua storia. Ha scelto di mostrare al mondo che i suoi occhi brillano ancora, che salvarsi si può e addirittura si può tornare ad essere felici. Ed ogni giorno, proprio per sfatare tutti quei cliché che nel combattere la violenza di genere vorrebbero contrapporre uomini e donne, Chiara ci ricorda di non odiare affatto gli uomini, anzi. Lei ce l’ha con quell’uomo, e con quelli come lui. Tutti gli altri vorrebbe poterli avere al suo fianco in questa battaglia. Vederla intraprendere questo viaggio, sapere che la sua rinascita arriverà al mondo, è veramente una grande gioia".

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Jasmin pronta a tornare a casa Jasmin si è trovata recentemente a parlare a tu per tu con Jey Lillo, svelando all'uomo di essere pronta ad essere rimandata a casa, in vista dell'eliminazione nella prossima diretta di mercoledì: “Io devo dire che se pure me ne vado la prossima settimana va benissimo. Non ho ansia per questa nomination”.