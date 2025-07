Temptation Island, arriva la doppia puntata (dopo i record). La nuova programmazione Non si placa il 'fenomeno' Temptation Island: dopo gli ascolti record delle prime due puntate, il format raddoppia e andrà in onda due volte. Ecco quando

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Temptation Island è ormai una garanzia assoluta in casa Mediaset. Ogni edizione è sinonimo di record e questo, da alcuni anni, è un dato di fatto. L’edizione 2025 del programma condotto da Filippo Bisciglia è partito con la quinta marcia registrando ascolti incredibilmente alti nelle prime due puntate. Le storie appassionano, senza parlare poi dei colpi di scena, falò che sembrano finire in un modo ma che poi hanno un risvolto inaspettato (come quello di Alessio e Sonia M.). insomma, un mix incredibile che piace e che, senza dubbio, sfocia nel trash che più trash non si può, ma che appassiona il pubblico di Canale 5. E adesso c’è un’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza che potrebbe far felice ulteriormente questo stesso pubblico: ci sarà una doppia puntata. Vediamo insieme quando.

Temptation Island inarrestabile: ecco quando andrà in onda la doppia puntata

I fan più accaniti di Temptation Island saranno più che felici di questa notizia: il formata condotto da Filippo Bisciglia e che anche quest’anno non sta deludendo le aspettative, potrebbe avere una doppia puntata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A quanto pare, Temptation Island ha subìto una piccola variazione nei palinsesti. Secondo un’ultimissima indiscrezione lanciata sul suo profilo social da Amedeo Venza, il reality raddoppia e andrà in onda ben due volte, il 23 e il 24 luglio. Dato l’incredibile successo avremmo potuto aspettarci una cosa del genere ma i motivi reali di questa presunta decisione ancora non si conoscono.

Gli ascolti record di Temptation Island 2025: share alle stelle

Come vi abbiamo già anticipato, anche l’edizione 2025 di Temptation Island non sta deludendo le aspettative, anzi, tutt’altro. La prima puntata del docu-reality di Filippo Bisciglia ha registrato l’esordio migliore di sempre. Infatti, ha ottenuto il 27,8% di share (34,46% sul target commerciale) con 3.452.000 spettatori, toccando picchi di 4.119.000 e il 42,16% di share. Tra i giovani, la media è stata del 48% nella fascia 15-34 anni e del 60% tra i 15-19enni. L’hashtag #TemptationIsland è stato il più discusso in Italia e nel mondo. La seconda puntata ha registrato un nuovo record: 29,64% di share e 3.697.000 telespettatori, con il 37,1% sul target commerciale 15-64 anni. Nelle fasce più giovani i risultati sono stati altissimi: 53,77% di share tra i 15-34 anni e 61,5% tra i 15-19 anni. I picchi di ascolto hanno raggiunto i 4.300.000 spettatori e il 40% di share.

Online, la prima puntata su Mediaset Infinity ha totalizzato 1.711.000 visualizzazioni, portando l’ascolto complessivo a oltre 5 milioni di spettatori, confermando il grande successo del programma. Riguardo a questo successo, il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri ha affermato: "Temptation Island’ torna su Canale 5 e conferma, fin dalla prima puntata, il forte legame con il pubblico, registrando ascolti record e una grande partecipazione sui social. Un successo che nasce dalla capacità di Maria De Filippi e del suo team di raccontare con autenticità le dinamiche delle relazioni umane, attraverso un format riconoscibile, solido e sempre attuale. Ringrazio Filippo Bisciglia, storico volto del programma."

Potrebbe interessarti anche