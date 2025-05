Temptation Island 2025 dimezzato: Filippo Bisciglia torna a una sola edizione Il reality show targato Fascino – uno dei programmi di punta di Canale 5 e dell’estate della tv – tornerà in onda a giugno, ma non raddoppierà in autunno

Temptation Island torna alle origini. Il reality show targato Fascino e condotto da Filippo Bisciglia – ormai un vero e proprio classico dell’estate – si prepara a tornare in onda il prossimo giugno, quando prenderà ufficialmente il via la 14esima edizione, dove non mancheranno le novità. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, non solo cambierà la location (lasciato l’Is Morus Relais, il programma si sposterà in Calabria), ma si tornerà anche all’edizione ‘singola’. Niente Temptation Island Winter, dunque, a contrario dello scorso anno: Mediaset punterà sull’unicità del suo format solo in estate. Scopriamo tutti i dettagli.

Temptation Island dimezzato: una sola edizione per Filippo Bisciglia

Dopo anni di voci di "raddoppio" mai andate in porto, lo scorso anno Temptation Island ha avuto finalmente due edizioni in un solo anno. Tra giungo e luglio, infatti, è andata in onda la 12esima edizione, mentre a ottobre Filippo Bisciglia è tornato al timone del ‘suo’ reality show con un’inedita versione autunnale. Nonostante i buoni risultati in termini di audience (non comparabili con la versione estiva, che lo scorso anno sfiorò il 31% di share per la fine), però, quest’anno Mediaset avrebbe deciso di ‘dimezzare’ Temptation e di tornare all’edizione singola. Stando a quanto rivelato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, infatti, i vertici del Biscione avrebbero deciso di rinunciare al raddoppio autunnale e optato per una sola edizione, in modo tale da non ‘consumare’ uno dei format più vincenti della storia recente della tv. Alla sempre più vicina presentazione dei prossimi palinsesti, dunque, Temptation Island (ovviamente confermatissimo in estate) non sarà tra i programmi annunciati per l’autunno.

Tutte le novità e quando inizia

Oltre a tornare a essere l’unica dell’anno, la 14esima edizione diTemptation Island in onda quest’estate prevedrà un’altra novità. Come già annunciato, infatti, il reality show cambierà ‘casa’: lasciata la Sardegna e l’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula (e il suo iconico ‘pinnettu’), il team di Filippo Bisciglia e le coppie si trasferiranno in Calabria, dove sarà il Calalandrusa Resort la meta degli iconici ‘viaggi nei sentimenti’ dello show. Ma quando si aprirà la nuova stagione di Temptation? I casting sono stati aperti e la produzione Fascino di Maria De Filippi è già al lavoro, a ‘caccia’ delle nuove coppie: il via dovrebbe essere previsto per l’ultima settimana di giugno, per un totale di (probabilmente) 7 puntate che finiranno a luglio.

