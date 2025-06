Isola dei Famosi, le pagelle: Veronica Gentili perde colpi (5), Adinolfi audace (7), Patrizia Rossetti irrispettosa (4) Nella puntata dell'11 giugno 2025, non accade granché, ma un paio di momenti inattesi li viviamo, anche grazie a Simona Ventura e Giuseppe Cruciani: le pagelle

La sesta puntata de L’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili su Canale 5 mercoledì 11 giugno 2025, è piena di sfide e blocchi abbastanza noiosi, ma anche qualche momento interessante e inaspettato, come Mario Adinolfi che si fa tagliare i capelli a zero, oppure il momento che vede coinvolti Simona Ventura e Giuseppe Cruciani. Durante l’appuntamento, assistiamo al risultato di due televoti: col primo, viene eliminata Jasmin Salvati. Col secondo, esce Paolo Vallesi. Entrambi però scelgono di rimanere sull’Isola in cui si trovano Dino Giarrusso e Ahlam. Il nuovo leader della settimana è Omar Fantini, mentre al televoto finiscono Chiara, Loredana e Mirko.

Isola dei famosi, puntata 11 giugno 2025: le pagelle

Simona Ventura ha ragione, voto 8: in studio c’è Giuseppe Cruciani che dice non poter resistere senza problemi sull’Isola dei Famosi, anche perché si fa ‘la doccia una volta alla settimana‘ e Simona Ventura spiazza tutti chiedendogli se cambi le mutande con la stessa frequenza, dicendo poi che sono queste le domande che piacciono al pubblico. In realtà, ha ragione su quest’ultimo aspetto. Certo, lo diciamo, ci importa poco di quante volte alla settimana si cambi le mutande il giornalista ("Una o due", per i più curiosi), però effettivamente sono le curiosità più intime e stravaganti ad accendere il dibattito sui social. Ciò accade da diversi anni a questa parte, quindi non possiamo che darle ragione, in linea generale ovviamente, perché di conoscere le abitudini di Cruciani legate all’igiene, come già detto, possiamo "tranquillamente" – è il termine che usa quest’ultimo durante quel momento – farne a meno. La Ventura, tra l’altro, mantiene la parola data, cantando insieme a Mirko Frezza la canzone Te c’hanno mai mannato a quel paese di Alberto Sordi, nonostante il tempo sia poco.

Jasmin Salvati eliminata (con sorpresa e stile), voto 7: Jasmin è la prima eliminata della puntata dopo la chiusura del televoto aperto la scorsa settimana, ma ‘esce’ dal reality con stile, prima dichiarando "Ho sbagliato settimana scorsa, ci sta che sono stata nominata e non mi sono offesa", e poi, una volta ascoltato l’esito del televoto, dicendo: "Va benissimo così, sono contenta dell’esperienza e di aver recuperato il rapporto con la persona con la quale c’erano tensioni". Alla fine, decide di restare con Dino Giarrusso e Ahlam nella nuova Isola – a loro poi si aggiunge Paolo Vallesi – e riceve una sorpresa che la rende davvero felice: le parole di La Giss, sua grandissima amica che si dice orgogliosa di lei. Un gran bel momento, pieno di affetto e commozione.

Mario Adinolfi coraggioso, voto 7: la produzione de L’Isola dei Famosi gliela fa davvero grossa chiedendogli di scegliere tra una bistecca e i propri capelli (barba compresa), contando l’importanza che essi hanno per ogni persona. Ma l’uomo, seppure titubante inizialmente (e l’amico Giuseppe Cruciani non lo aiuta), decide di prendere coraggio e farsi rasare i capelli a zero per mangiare la bistecca in palio e salvarsi dalla nomination, una mossa che non tutti farebbero, anche visto che Adinolfi è forte al televoto e lo abbiamo visto in diverse occasioni. La fame è tanta lì, ma bisogna ammettere che, anche se la scelta è dettata dalla voglia di mangiare, il suo gesto denota una particolare audacia.

Veronica Gentili piatta, voto 5: sarà che l’intera puntata presenta blocchi ben lontani dall’essere interessanti ma, rispetto alla seconda e terza puntata, notiamo un cambiamento significativo nella conduzione di Veronica Gentili, che per un paio di puntate è riuscita ad essere dura e tagliente quando serviva e ora è tornata indietro, camminando (ancora) in punta di piedi e risultando assai piatta nel modo di condurre. Al di là dei guizzi mancanti e dei rimproveri che sanno di semplici battute e nulla più, ad annoiare è anche il tono di voce sempre uguale, indipendentemente da ciò che succede intorno a lei. Eppure c’è stato un momento in cui la monotonia lasciava spazio a frecciate e ironia pungente, quella che ora manca più che mai.

Loredana Cannata infantile, voto 4: la naufraga punta il dito contro Cristina Plevani che non l’ha salvata nella scorsa puntata, mandandola quindi al televoto, e parla di "un’amicizia, un’intesa" che ha "frainteso": "Come quando ci si innamora ma l’altro non è allo stesso livello". Un atteggiamento che consideriamo immaturo in tale contesto, trattandosi appunto di un reality dove tutti giocano per sé stessi, anche se capiamo che il premio in ballo faccia gola un po’ a tutti. Però, comportandosi così, rischia di perdere la possibilità di vincere, dato che fa tanto rumore per nulla: essendo una competizione, è normale che tutti facciano il proprio gioco, quindi perché prendersela tanto?

Patrizia Rossetti viola le regole, voto 4: ci piacciono poco le persone che fanno quello che gli pare, nonostante vengano riprese più volte perché il regolamento vieta di compiere alcuni gesti. In questo caso ci riferiamo a Patrizia Rossetti che, pensando anche di essere nel giusto in quanto "questo è un metodo", durante la prova della teca con gli ‘animaletti’ finti, tira fuori tutto quello che c’è all’interno per cercare un oggetto, combinando un disastro tra serpenti e terra ovunque. Capiamo il terrore, ma se ci sono delle regole vanno seguite, anche per una questione di rispetto verso la conduttrice, che si limita a dirle con tono scherzoso "Questa è insubordinazione", quando invece dovrebbe invalidare la prova per giustizia, Pierpaolo Pretelli che non sa più come dirle che non può togliere dal contenitore ciò che c’è dentro e minaccia (sempre scherzando) di chiamare Mirko Frezza per ‘fermarla’, e le altre due concorrenti in gara, Chiara e Teresanna.

