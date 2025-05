Isola dei famosi 2025: regolamento violato, interviene la produzione. I naufraghi rischiano grosso Il reality è appena iniziato ma nel gruppo qualcuno ha già pensato bene di disobbedire a una regola fondamentale: ecco cosa è successo.

La nuova edizione dell’Isola dei famosi è iniziata lunedì 7 maggio, appena due giorni fa, ma nel gruppo di naufraghi c’è già chi è riuscito a infrangere il regolamento. Un vero e proprio record se pensiamo che è bastata una notte per portare i concorrenti a disobbedire a una delle regole più importanti del gioco. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo e cosa rischiano i protagonisti.

Isola dei famosi 2025, infranto il regolamento: fuoco acceso con l’accendino

A poche ore dall’inizio del reality, i naufraghi sono già riusciti a infrangere il regolamento violando a tutti gli effetti la regola che vieta l’utilizzo di fuoco artificiale. Una volta approdati sulle spiagge dell’Honduras, i concorrenti hanno pensato bene di accendere un fuoco per proteggersi dalle basse temperature della notte e cuocere il cibo. Un’azione assolutamente lecita, purché il fuoco venga acceso in maniera naturale utilizzando metodi antichi in linea con le regole del gioco.

Tra le mani del gruppo di giovani, però, è ‘magicamente’ spuntato un accendino attraverso il quale è stato poi acceso il fuoco a Cayo Cochinos. Un’azione che infrange, appunto, una delle regole più importanti del gioco. In particolare, a rendersi protagonista di questo sarebbe stato il giovane modello brasiliano Leonardo Brum. Una volta scoperta la presenza dell’accendino, la produzione è immediatamente intervenuta per spegnere il fuoco e prendere seri provvedimenti nei confronti dei naufraghi. "L’accendino lo abbiamo trovato, è arrivato dal mare", la risposta di alcuni concorrenti che, neanche a dirlo, è stata interpretata dai telespettatori come un’ulteriore presa in giro.

Davanti all’accaduto i naufraghi hanno reagito in maniera diversa, arrivando anche a dare vita ai primi scontri. In particolare, Carly Tommasini e Teresanna Pugliese non avrebbero apprezzato il gesto di alcuni giovani di utilizzare l’accendino pur conoscendo le regole, e quest’ultima avrebbe anche messo in discussione il comportamento del leader Spadino.

L’Isola 2025, regolamento violato: cosa rischiano i naufraghi

L’episodio serale è stato documentato dalle telecamere a infrarossi e, davanti a immagini che parlano chiaro, la produzione non potrà che prendere provvedimenti nei confronti dei naufraghi. Il reality si basa infatti sulla sopravvivenza in condizioni difficili e precarie, e utilizzare scorciatoie è del tutto contro le regole. A questo punto non rimane che capire se la produzione deciderà di essere clemente con sanzioni minime come la perdita di privilegi, oppure se deciderà addirittura di procedere con l’eliminazione di qualcuno. L’unica cosa certa è che questa prima mossa (decisamente poco furba) dei concorrenti non potrà che portare a serie conseguenze.

