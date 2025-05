Isola dei Famosi, salta il televoto: caos dopo il 'forfait' di due naufraghi. Abbandonano Famao e Brum Nel primo pomeriggio di oggi è arrivata la notizia bomba. Il modello brasiliano e il cantante neomelodico hanno deciso ufficialmente di tornare a casa. Ecco perché.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

L’Isola de Famosi sprofonda nel caos. Nella puntata del daytime di oggi, infatti, è stato annunciato l’addio inatteso di due naufraghi, che lasciano l’Honduras dopo appena qualche giorno di avventura. Si tratta di Angelo Famao e Leonardo Brum. E siccome quest’ultimo era finito al ballottaggio, la produzione del reality si è vista costretta ad annullare il televoto. Ecco i motivi delle due defezioni e cosa succederà ora.

Isola dei Famosi, addio choc ad Angelo Famao e Leonardo Brum

È già accaduto in passato, anche in recenti edizioni. Ma ogni volta che un naufrago, volato in Honduras di sua sponte, sceglie di dare forfeit dopo pochi giorni, resta comunque un amaro in bocca difficile da spiegare. Stavolta è toccato ad Angelo Famao e Leonardo Brum. Il cantante neomelodico e il modello brasiliano, dunque, non faranno più parte della spedizione di quest’anno, e lasciano così Veronica Gentili e i suoi colleghi a raccogliere i primi cocci di un’edizione che (per adesso) prometteva benissimo.

Entrambi, sia Famao che Brum, avevano già annunciato pochi giorni fa l’intenzione di ritirarsi. Ma erano stati convinti a restare dopo qualche resistenza. Ora però la scelta pare definitiva. E le motivazioni, ovviamente, sono piuttosto diverse. Per quanto riguarda Leonardo Brum, il modello ha spiegato alle telecamere di non trovarsi bene sull’Isola, e di avere il bisogno, adesso, di capire e ascoltare sé stesso.

Angelo Famao, invece, ha giustificato la sua decisone spiegando che aveva promesso a sé stesso di durare più tempo, all’interno del reality. Ma evidentemente il suo corpo, e la sua mente, gli hanno detto di mollare il colpo e tornarsene a casa.

Lo stop al televoto per ‘colpa’ di Leonardo Brum

Come anticipato, Leonardo Brum era al momento in ballottaggio. Motivo per cui il televoto in atto è stato dichiarato nullo. Chiunque abbia espresso la propria preferenza, quindi, verrà rimborsato. E sarà presto lanciato un nuovo televoto per decidere a questo punto chi dovrà abbandonare (non di sua volontà) L’Isola dei Famosi.

Intanto anche Camila Giorgi, tennista e naufraga di questa edizione, ha dovuto lasciare momentaneamente il gioco a causa di alcuni accertamenti. Dovrebbe presto rientrare in gara, a quanto si vocifera. Ma se non lo facesse, sarebbe un altro colpo durissimo per l’edizione guidata da Veronica Gentili. Per adesso l’assetto di quest’anno sta reggendo. E senza dubbio le premesse sono migliori rispetto al disastro dello scorso anno con Vladimir Luxuria. Eppure defezioni in massa potrebbero mettere davvero nei guai un reality iniziato, per una volta, con il piglio giusto.

