Isola dei famosi, scontro di fuoco tra Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti: “Bugiarda” Una nuova infrazione del regolamento (dopo quella della settimana scorsa) ha portato i naufraghi a scontrarsi e accusarsi reciprocamente: cosa è successo.

Nulla da fare, i concorrenti dell’Isola dei famosi 2025 proprio non riescono a rispettare le regole. Dopo aver infranto il regolamento accendendo il fuoco con un accendino e rischiando di bruciare l’intera isola, il gruppo dei giovani è stato prontamente cazziato dalla padrona di casa Veronica Gentili e la produzione ha deciso di prendere giusti provvedimenti. Tutto questo pare però non sia bastato, dato che nelle ultime ore i naufraghi hanno disobbedito nuovamente alle regole arrivando anche ad accusarsi reciprocamente. In particolare, non è certo passato inosservato il forte scontro tra Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti: ecco nel dettaglio ciò che è successo.

L’Isola, naufraghi infrangono (di nuovo) il regolamento

Nonostante le parole dure della conduttrice, i naufraghi ci sono ricascati. Nelle ultime ore, infatti, il gruppo dei giovani ha palesemente finto di avere acceso il fuoco sfregando due canne di bambù, quando in realtà è stato aiutato dal gruppo dei Senatori. Dopo questa ennesima violazione del regolamento tra i naufraghi sono scoppiati forti scontri tra chi continua a dirsi contrario a questo atteggiamento e chi, invece, continua a fregarsene altamente delle regole del gioco. Davanti a tutto questo, la produzione non potrà che prendere provvedimenti ancor più severi dei precedenti. Qualcuno potrebbe addirittura rischiare l’eliminazione.

Isola dei famosi, scontro tra Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti: "Bugiarda"

Dopo l’accaduto, Alessia Fabiani ha subito denunciato l’infrazione dei ragazzi. "Alessia ha visto Mirko che passava il fuoco a noi e ha detto tutto", ha infatti raccontato Nunzio Stancampiano. Subito dopo, Alessia si è poi scagliata contro Patrizia Rossetti accusandola di avere assistito all’infrazione di Mirko e di non aver detto nulla. "Io non ho visto Mirko", ha immediatamente replicato la Rossetti.

"Quanto sei bugiarda, ma se hai detto: ‘Mamma mia, adesso mette nei casini anche noi", ha quindi risposto Alessia iniziando una vera e propria discussione con la collega. "Non è la verità cara signorina", ha replicato al Rossetti infuriata prima di recarsi in confessionale dove ha aggiunto: "Ricordo che la gente passava davanti al fuoco, ma non ricordo se uno ha preso un tizzone con le mani. Certo, se avesse avuto una pentola in mano me ne sarei accorta". Poco dopo, però, anche Paolo Vallesi ha confermato che il gruppo di senatori sapeva perfettamente cosa stesse accadendo grazie alla confessione dello stesso Mirko. Una versione che tende dunque a dare ragione ad Alessia Fabiani e ha smascherare il tentativo di Patrizia Rossetti di negare tutto. Come andrà a finire? Lo scopriremo indubbiamente alla prossima puntata.

