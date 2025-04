L’Isola dei Famosi 2025, ecco i concorrenti: nel cast anche Mario Adinolfi (è già polemica) e Lorenzo Tano Conto alla rovescia per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi: ecco il cast ufficiale

CONDIVIDI

Conto alla rovescia per l’Isola dei Famosi 2025: i naufraghi stanno già preparando i bagagli per partire per l’Honduras. Ma chi sono i concorrenti della nuova edizione del reality show? A svelare i nomi è stato il numero di Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola da oggi. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi: dal cast completo, all’inizio, dalla durata, fino alle novità principali del nuovo corso targato Veronica Gentili.

Il cast dell’Isola dei Famosi 2025, i nomi ufficiali

Dopo settimane di dubbi e indiscrezioni, finalmente conosciamo i naufraghi che parteciperanno all’Isola dei Famosi 2025. Si tratta di personaggi già noti al pubblico televisivo vuoi perché hanno già partecipato a reality, e per alcuni di loro è stato anche un trampolino di lancio, vuoi perché hanno conosciuto un periodo di popolarità per poi finire nel dimenticatoio. Partendo dal gruppo di uomini ci sarà Angelo Famao, cantante neomelodico catanese diventato famoso per il brano "Tu si a fine do ‘munno" ma anche Paolo Vallesi, classificatosi terzo al Festival di Sanremo del 1992 con la canzone "La forza della vita". È fatta per la presenza nel cast anche di Omar Fantini, conduttore e cabarettista, dell’attore Mirko Frezza che ha un passato difficile alle spalle (ha trascorso otto anni in carcere) e di Nunzio Stancampiano, ex allievo della scuola di Amici.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per quanto riguarda la parte femminile del cast, confermata la presenza di Chiara Balistreri, la 22enne bolognese che aveva denunciato per violenza il suo ex fidanzato con dei video sui social. La sua partecipazione sarà significativa per parlare in tv della violenza di genere e per lanciare un messaggio alle donne che si trovano a vivere la sua stessa situazione. E poi ancora ci saranno anche l’attrice Loredana Cannata, Antonella Mosetti, l’ex gieffina Cristina Plevani. Graditissima la presenza di Teresanna Pugliese, ex tronista ed ex corteggiatrice di Francesco Monte a Uomini e Donne. A completare il cast Patrizia Rossetti, conduttrice ed ex gieffina, e l’ex tennista Camila Giorgi.

I nomi ufficiosi

In queste ore sono stati svelati i nomi di altri papabili concorrenti. Tra questi Mario Adinolfi, giornalista ed ex deputato del Partito Democratico. Adinolfi è noto per le sue posizioni conservatrici ed è stato accusato di omofobia e transfobia. Un personaggio altamente divisivo tanto che sui social già sono montate le prime polemiche per la sua partecipazione: "Ecco…ho trovato un buon motivo per non guardare il programma. Certe persone non dovrebbero avere spazio né in tv né in politica", "Spero lo lascino sull’Isola", sono alcuni dei commenti.

Anche Alessia Fabiani potrebbe approdare nel cast. Per lei sarebbe la seconda partecipazione in un reality dopo l’esperienza de "La Fattoria". In un’intervista del 2019, la Fabiani aveva dichiarato di aver rifiutato di partecipare sia all’Isola dei Famosi che al Grande Fratello per non lasciare i figli. Ora che sono cresciuti però la Fabiani avrebbe deciso di accettare la proposta.

Tra i nomi che circolano in queste ore ci sono anche quelli di Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi ed ex concorrente di Ballando con le Stelle e del modello Leonardo Brum. In trattativa, mancherebbe soltanto la firma, c’è anche Dino Giarrusso, l’ex Iena.

Quando inizia l’Isola dei Famosi con Veronica Gentili

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2025 prenderà il via mercoledì 7 maggio 2025. Alla conduzione troveremo Veronica Gentili, affiancata in studio dall’opinionista Simona Ventura. Da remoto, Pierpaolo Pretelli nel ruolo di inviato. I concorrenti saranno divisi in due squadre: quella dei giovani e degli over 40.

Potrebbe interessarti anche