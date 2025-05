Isola dei Famosi, è già nata una coppia: chi ha fatto “cose grosse dietro le palme” Stando agli ultimi rumor due naufraghi si sarebbero già avvicinati, ma tenendosi lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere del reality: cos’è successo

L’Isola dei Famosi ha già la sua prima coppia? A poco più di una settimana dall’inizio della 19esima edizione del reality show – la prima condotta da Veronica Gentili – sembra proprio che due naufraghi si siano già avvicinati in Honduras. Stando ad alcuni rumor, infatti, due concorrenti si sarebbero ‘trovati’ lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere, dove sarebbero successe "cose grosse". Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

L’Isola dei Famosi 19: la prima coppia del reality si nasconde

A pochi giorni dalla seconda diretta stagionale – che ha visto l’eliminazione di Lorenzo Tano – a L’Isola dei Famosi 2025 imperversano i primi gossip. Stando a quanto svelato da Deianira Marzano, infatti, in Honduras sarebbe già nata una coppia: due naufraghi si sarebbero avvicinati, cercando però di mantenersi lontano dalle telecamere. "A L’Isola dei Famosi stanno già succedendo cose grosse che il pubblico non immagina" scrive l’esperta di gossip tra le storie del suo profilo Instagram, rivelando: "A quanto pare dietro le quinte (o meglio, dietro le palme) una prima coppia si è già formata".

Al momento, ovviamente, si tratta puramente di un rumor né confermato né smentito. Non si sa né quando la coppia sarebbe stata ‘beccata’ insieme né chi siano i concorrenti coinvolti, nonostante si siano iniziate a intravedere le prime ‘intese’ tra i naufraghi. Quel che è certo è che anche l’amore potrebbe essere sbarcato a Cayo Cochinos, dove da giorni di respira un’aria abbastanza pesante a causa di alcune tensioni tra i naufraghi.

Lite a L’Isola dei Famosi: cos’è successo

Mentre la prima coppia ‘ufficiale’ del reality show di Veronica Gentili rimane ancora avvolta nel mistero, a L’Isola dei Famosi non mancano le tensioni. Dopo la violazione del regolamento da parte di Mirko Frezza e la polemica della madre di Lorenzo Tano (eliminato della seconda puntata del programma), infatti, in spiaggia è scoppiata la lite tra Lorenzo, Spadino, Teresanna, Leonardo e Angelo. Il cantante si è sfogato con tutti, accusandoli di parlare alle sue spalle (""Se avete un problema parlate in faccia, è una forma di rispetto"), mentre Teresanna ha attaccato nuovamente Leonardo per i suoi comportamenti irrispettosi e per non avere rispettato i suoi impegni nel gruppo, continuando a vivere la sua avventura in Honduras come una vacanza.

