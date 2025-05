Helena e Javier, prime nubi dopo il Grande Fratello. Voci di crisi, lei risponde così I due gieffini si sono dichiarati più innamorati che mai. Ma alcune segnalazioni social potrebbero smentire questa versione. Anche se la modella ha già replicato.

Solo poche settimane fa, Javier Martinez confermava il suo amore per Helena Prestes in una lunga intervista a Chi. I due erano appena usciti dal Grande Fratello, come coppia solida, pronta a fare il passo successivo fuori dalla Casa. Poi però qualcosa potrebbe essersi inceppato. Lo hanno notato alcuni fan, con segnalazioni social che hanno puntato il dito, di recente, su un’apparente freddezza della Prestes. Eppure la modella brasiliana, quasi a voler mettere a tacere le voci, ha chiarito cosa ne pensa con un post (tenerissimo) pubblicato sul suo profilo X. Ecco tutti i dettagli.

Helena e Javier, le voci di crisi e le segnalazioni sospette

"Sogno una famiglia. Io sogno una casa tutta mia e una bambina", aveva confessato Helena Prestes dopo il Grande Fratello. "Una femmina, sì, una cavallina, come dico io, una bella cavallina. Dove mi vedo tra dieci anni? Con qualche piccola ruga in più perché abbiamo riso e continuiamo a ridere insieme. Io lo prendo in giro, lo chiamo il mio principe. Ma ha ragione: quando ami, tiri fuori la parte più bella di te. Non perché devi, ma perché vuoi regalarla all’altro".

E anche Javier, dal canto suo, non aveva nascosto il desiderio di diventare genitore: "Dei figli? Lei dice che sembro il papà perfetto per una bimba. Mi piace questa idea. Forse perché ho sempre voluto una famiglia vera, solida. E ora sento che potrei costruirla con Helena. Il mio futuro è con lei e mi vedo già in una casa incasinata, piena di vita, con amici, figli, musica, rumore e amore. Ma sempre con lei accanto, sempre insieme".

Tutto questo passa in secondo piano, ora, date le recenti indiscrezioni che vorrebbero i due innamorati sempre più distanti. Lo hanno riferito alcuni utenti social all’esperta di gossip Deianira Marzano. E una segnalazione su tutte ha attirato l’attenzione dei fan della coppia: "Helena con Dayane Mello al circo e Javier nelle Marche, su X i fan di coppia notano freddezza in lei… Non parla mai della coppia a differenza di lui e non pubblica nulla di loro, neanche nelle igs e se lo fa…Le cancella subito dopo".

La replica di Helena Prestes alle voci

Ma a stretto giro di posta, altri fan hanno presentato una versione diametralmente opposta. "Su X gira la foto in cui sembrerebbe che Javier ed Helena abbiano lo stesso anello allo stesso dito", ha scritto qualcuno online. Aggiungendo poi la conferma definitiva: "Tornati dall’Egitto sono più innamorati che mai".

Alla fine ci ha pensato la stessa Helena Prestes, a mettere in chiaro quello che sta accadendo. La modella ha infatti condiviso un post su X piuttosto chiaro: "Ho pensato, fammi postare una storia, perché mi manca mio Javi, poi ho pensato perché devo postare se l’ho scritto su WhatsApp e posso parlare direttamente… Justin Bieber una volta a detto "you dont need no mention" because he IS the mention…mi manca mio orso". Insomma, Helena dice che Javier le manca eccome. Quindi le diamo ascolto. Almeno finché nuovi (possibili) retroscena non verranno a galla.

