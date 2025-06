Helena e Javier, il caos continua: bordata (e smentita) dell’argentino. Cosa succede Una Instagram story di Javier Martinez riaccende i dubbi sulla storia con Helena dopo il Grande Fratello. Ma lui interviene e chiarisce: “Stiamo insieme”

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se non è una soap, poco ci manca. Javier Martinez ed Helena Prestes continuano a far discutere a causa dei loro tira e molla amorosi, veri o presunti. Dopo il caso montato dalle dichiarazioni di Carlo Motta, ex della brasiliana, la coppia di ex gieffini è ancora in hype tra indiscrezioni relative a una presunta rottura, dichiarazioni d’amore social e frasi sibilline dei diretti interessati. Ecco cos’è successo nelle ultime ore.

Javier e Helena, il messaggio sibillino dell’argentino

Da settimane la coppia ‘sudamericana’ nata nella Casa del Grande Fratello sta tenendo col fiato sospeso i suoi fan. Prima è stato Carlo Motta a seminare il caos con alcune rivelazioni inedite riguardo al presunto rapporto che – a suo dire – avrebbe intrattenuto con la sua ex anche dopo l’uscita di quest’ultima dal reality di Canale 5, quando Helena era già fidanzata ufficialmente con Javier.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A causa del trambusto mediatico scatenato da Motta, la brasiliana pochi giorni fa ha deciso di fare chiarezza pubblicando sui social una dichiarazione d’amore per Martinez, che avrebbe dovuto spegnere definitivamente i rumors sulla loro crisi: "Io e il mio fidanzato ci amiamo e non permetterò a nessuno di portarci via i nostri momenti belli o di minare la nostra serenità. Basta parlare di tradimenti, perché non ci sono stati", ha detto la seconda classificata del Gf 2024/2025. Peccato, però, che ieri è stato proprio Javier a spedire nel panico i fan della coppia, con una semplicissima Instagram story. Il pallavolista argentino ha infatti pubblicato una foto che lo ritraeva su un treno con una didascalia criptica che ha (ri)acceso i sospetti:

"Il treno non guarda mai indietro. Ogni fischio è un addio al passato e un saluto al possibile. Buon viaggio a tutti"

Parole che hanno fatto pensare a una possibile rottura con la modella brasiliana conosciuta nel reality di Canale 5.

La smentita di Javier Martinez

Preoccupati, gli Helevier – così come si definiscono i fan di Javier ed Helena – hanno iniziato a commentare e a chiedersi se tra i due ex gieffini ci fosse aria di crisi. Effettivamente la frase, piuttosto enigmatica, poteva essere interpretata come un’allusione a un possibile momento di ‘maretta’ nella coppia. Ma a tranquillizzare tutti ci ha pensato direttamente Javier, che ha spento sul nascere qualsiasi supposizione, chiarendo che il post su Instagram era solo un momento di riflessione condiviso online: "Helena e io stiamo insieme. Sono in treno perché sto andando da lei", ha chiarito l’argentino, mettendo a tacere le voci di un presunto allontanamento.

Resta da capire per quale motivo il pallavolista abbia deciso di pubblicare un post così enigmatico e fraintendibile, soprattutto considerate le ultime voci che hanno avvolto la storia d’amore tra lui ed Helena. Forse non avrà pensato alle possibili conseguenze e allarme che avrebbe scatenato tra i fan della coppia. Oppure, ragionando con un pizzico di mentalità da showbiz, l’ex gieffino potrebbe aver voluto alimentare un po’ di curiosità e attenzione intorno a sé e alla sua storia, consapevole di quanto anche un semplice post possa bastare per restare in hype e far parlare di sé.

Potrebbe interessarti anche