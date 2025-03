Grande Fratello, Helena e Javier si ritrovano (in lacrime) dopo la clip su Lorenzo: “Sarò sempre sincera” La gieffina e l’ex pallavolista hanno avuto un toccante confronto dopo le recenti tensioni, ma ora è pace fatta: “Non voglio stare più di un’ora lontana da te”

Helena Prestes e Javier Martinez si chiariscono al Grande Fratello. Dopo le recenti tensioni scatenate dalla clip sul "riavvicinamento" tra la modella brasiliana e Lorenzo Spolverato, infatti, i due hanno fatto pace al termine di un toccante confronto. Javier ha ammesso di non essersi mai innamorato a tal punto, mentre Helena ha promesso al gieffino che non si allontanerà qualsiasi cosa accada in queste ultime settimane di reality. Scopriamo cosa si sono detti e tutti i dettagli.

Grande Fratello 18: l’emozionante confronto tra Helena Prestes e Javier Martinez

L’ultima puntata del Grande Fratello ha messo a dura prova sia Javier Martinez che Helena Prestes, che sono finiti con l’allontanarsi all’interno della casa più spiata d’Italia. L’ex pallavolista argentino ha rischiato l’eliminazione al televoto ed è stato salvato in extremis solo dal bonus, mentre la modella brasiliana – oltre a dove incassare le durissime accuse di Zeudi Di Palma – è finita al centro delle polemiche per il ‘riavvicinamento’ sospetto con Lorenzo Spolverato. Nella serata di ieri, tuttavia, i due hanno trovato il modo di confrontarsi a cuore aperto su quanto successo.

"Io non voglio stare staccato da te, io sono innamorato di te: lo so e ne sono fermamente convinto. Ma questa è una cosa con cui devo fare i conti da solo (…) è un’insicurezza mia, però se una cosa mi dà fastidio te la dico" ha ammesso Javier Martinez dopo un lungo e intenso scambio di sguardi, visibilmente destabilizzato dai contatti tra Helena e Lorenzo (di cui la modella brasiliana si dichiarò innamorata mesi fa, quasi all’inizio dell’avventura al Grande Fratello). "Non ti devi preoccupare (…) Io non ho nessun bisogno di avere contatto con lui, e nessuna voglia" ha spiegato Helena.

La pace tra Helena e Javier: cosa si sono detti su Lorenzo

Con gli occhi visibilmente lucidi, Helena Prestes e Javier Martinez sono arrivati alla tanta agognata tregua sulla questione Lorenzo. La modella brasiliana ha riconosciuto le incomprensioni ("Siamo diversi, è vero"), ma si è anche detta pronta ad affrontare queste ultime settimane di Grande Fratello insieme: "Non voglio stare neanche un’ora lontana da te, per colpa di una clip o di qualsiasi altra cosa. Il gioco è il gioco, noi siamo noi, non devono esserci dubbi. Vorrei che tu capissi che io metto noi al primo posto. Da quando ho capito cosa provo, non ho pensato ad altro". "Non ti deluderò mai e sarò sempre sincera con te, sempre" ha promesso Helena.

