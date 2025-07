Helena Prestes, diretta social con sorpresa: "È incinta". Il gesto di Javier, poi le brasiliana spiazza tutti Durante la festa per i suoi 35 anni, Javier accarezza la pancia di Helena in diretta TikTok: "C’è un orsetto o una cavallina". Le voci di una gravidanza dell'ex Grande Fratello sono virali

Nuovo gossip su Helena Prestes incinta. La modella brasiliana, seconda classificata allo scorso Grande Fratello, è finita nuovamente virale sul web a causa delle indiscrezioni relative a una possibile gravidanza. Non è la prima volta che rumors di questo tipo interessano l’ex gieffina, ma stavolta le voci poggiano su una ‘prova’ concreta: da un paio di giorni, infatti, sui social circola un video in cui il suo fidanzato Javier Martinez le accarezza la pancia con un gesto tenero, proprio come si fa con le donne incinte.

Helena Prestes incinta: il video che ha scatenato il gossip

Due giorni fa Helena Prestes ha compiuto 35 anni e ha festeggiato in compagnia di amici e cpn Javier Martinez, il pallavolista argentino con cui fa coppia fissa dopo aver partecipato insieme al Grande Fratello. Durante i festeggiamenti, i due ex concorrenti del reality di Signorini hanno realizzato una diretta su TikTok, chiacchierando con i tantissimi fan collegati. Un gesto della coppia, però, ha scatenato un’ondata di curiosità sui social: mentre Helena si toccava la pancia, Javier ha guardato la telecamera chiedendo: "C’è un orsetto o una cavallina". E poi ha aggiunto: "Volete..?", il tutto sfiorando il pancino della brasiliana con gli occhi pieni di tenerezza.

Il gesto di Javier e la segnalazione sulla gravidanza dopo il Grande Fratello

Le prime segnalazioni sono arrivate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso una storia Instagram con la testimonianza di una fan degli "Heleviers", ovvero la fanbase nata a sostegno della coppia durante l’ultima edizione del Gf. Secondo l’influencer, la notizia sarebbe fondata, anche se né Helena né Javier hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. La segnalazione ha fatto rapidamente esplodere le voci di una possibile gravidanza, diventate in poche ore virali su X e altre piattaforme social.

Un compleanno pieno di affetto per la Prestes

Come detto, né Javier né Helena hanno commentato l’indiscrezione, preferendo concentrarsi sulla giornata speciale della brasiliana. Quest’ultima dopo aver spento le candeline circondata dai suoi cari, ha voluto ringraziare i fan per i numerosi messaggi ricevuti. Su X ha scritto: «Il mio compleanno è stato ieri, e oggi mi porto ancora dentro tutto l’amore che mi avete regalato. Grazie di cuore per ogni messaggio, ogni chiamata, ogni pensiero. Mi avete fatta sentire profondamente amata, accompagnata, e sinceramente commossa. A volte non servono grandi cose, bastano parole sincere, gesti semplici e quella presenza che scalda il cuore. E voi ci siete stati, in tanti modi. Vi ringrazio con tutta me stessa per l’affetto, per la luce che mi avete donato, per aver reso questa giornata speciale, vera, piena. Con gratitudine e tanto, tanto amore».

Helena e Javier, la voglia di un figlio

Al netto del gossip della presunta gravidanza, la coppia non ha mai nascosto di sognare l’arrivo di un figlio. Recentemente Javier ha raccontato a ‘Chi’ che, dopo aver aspettato a lungo, è certo di aver trovato in Helena la donna con cui metter su famiglia: "Dei figli? Lei dice sempre che sembro fatto per essere il papà di una bambina. Mi piace pensare che abbia ragione. Forse perché ho sempre desiderato una famiglia vera, stabile. E adesso sento di poterla costruire con Helena. Il mio domani lo immagino con lei: in una casa caotica, piena di risate, bambini, amici, musica, confusione e tanto amore. Ma sempre con lei al mio fianco, sempre insieme".

La smentita di Helena Prestes (AGGIORNAMENTO)

Purtroppo per i fan degli Heleviers, non ci sarà nessun bebé in arrivo a breve per la coppia di ex gieffini. Visto il polverone mediatico sollevato dal video con Javier, Helena Prestes è intervenuta via Instagram per far chiarezza: "Su certi argomenti non scherzo. Infatti non era uno scherzo, stavamo parlando di quello ma non c’è ragazzi. Cavolo, ho lasciato il test lì a Mykonos ed era negativo quindi… Comunque si pensa positivo e voglio solo che abbiate un minimo di pazienza. Stiamo un po’ più calmi, eh, altrimenti vado via per sempre. Sapete che ho pensato anche di cancellare tutto, di sparire? Ogni volta penso di andare avanti, di fregarmene e di condividere la mia vita, però poi ogni giorno una cosa nuova. Io sono già drammatica di mio, figurati così…".

