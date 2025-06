Helena Prestes, la verità dell’ex Carlo Motta: “Incontri frequenti, Javier lo sa: ecco come ci ha scoperto” L'ex fidanzato della brasiliana conferma di averla frequentata dopo la fine del Grande Fratello. Javier, fidanzato di Helena, avrebbe scoperto le loro chat.

Colpo di scena nel caso Helena Prestes. La modella brasiliana, seconda al Gf terminato lo scorso marzo, è uscita dalla Casa del reality insieme a Javier Martinez, il pallavolista argentino con cui è esploso l’amore durante i mesi trascorsi nel programma. Tra i due filava tutto alla grande fino a pochi giorni fa, quando sul web hanno fatto capolino i primi rumors relativi a una frequentazione ancora in corso tra Helena e il suo ex fidanzato Carlo Motta. Travolta dalle critiche e dagli attacchi social dei fan della coppia, quest’ultimo ha finalmente deciso di parlare per chiarire la natura del suo rapporto con l’ex gieffina.

Helena Prestes, parla l’ex fidanzato Carlo Motta

"Ci siamo visti in diverse parti del mondo, Javier lo ha saputo settimane fa. Credo che c’è una convenienza reciproca, qualcosa che ha fatto in modo che la storia sia andata avanti". Con queste parole – riportate da Fanpage – Carlo Motta ha confermato l’esistenza di un rapporto con Helena. I due si sono visti in diverse occasioni prima del Gf e anche dopo, quando la modella era fidanzata con Javier. "Ci siamo visti la sera stessa che è tornata da Roma dopo la fine del reality e gli incontri sono continuati sia per chiacchierare che per fare kite. Io non ho mai chiesto nulla sulla sua relazione, però lei ha sempre cercato di tenermi nascosto. Il motivo? Diceva che non voleva che si sapesse che ci vedevamo" ha aggiunto Carlo, che di lavoro è un modello di base a Milano.

Le chat scoperte da Javier

Dopo aver glissato a una domanda su eventuali rapporti di natura fisica tra lui ed Helena ("Non voglio rispondere", Motta ha parlato della posizione di Javier, l’attuale fidanzato della sudamericana, svelando come è venuto a conoscenza della loro frequentazione: "Javier lo ha scoperto tramite alcune persone che ci hanno visto insieme. Sono girate voci, alcune persone avevano foto, ce le hanno mandate in chat. (…) Anche Helena mi disse che lui l’aveva scoperto, mi disse che aveva visto anche le conversazioni. Qualche giorno fa ero a casa di Helena, le è arrivato un messaggio da lui che diceva di aver scoperto che ci eravamo visti in Francia per fare kite. Lui sapeva già tutto. Come ha reagito? Non lo so e non mi interessa. Magari sono innamorati e questo è il loro modo di stare insieme. Ci siamo visti in diverse parti del mondo, Javier lo ha saputo settimane fa. Credo che c’è una convenienza reciproca, qualcosa che ha fatto in modo che la storia sia andata avanti". Motta, infine, ha parlato del modo in cui sta vivendo questa vicenda: "Mi minacciano (i fan della coppia, ndr), mi insultano, non mi piace questa cosa. Io non mi sento in colpa nei confronti di nessuno. Se continuerò a vedere Helena Prestes? Secondo me sì. Tra un mesetto non sarà cambiato niente".

