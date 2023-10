Grande Fratello: Valentina eliminata, Giuseppe e Mirko irrecuperabili, Grecia regala emozioni Su Canale 5 Beatrice è la regina indiscussa della serata, Massimiliano finge male, Garibaldi si perde in un bicchier d'acqua e Grecia emoziona con il figlio

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Tra alti e bassi anche la quindicesima puntata del Grande Fratello si è conclusa, dimostrando ancora una volta che la vera protagonista di questa edizione è Beatrice Luzzi. Momenti di grande emozione si sono alternati ad altre situazioni meno coinvolgenti e inutili, dove la sostanza è stata messa da parte in favore degli ascolti. Come sempre, Lunedì 30 ottobre Alfonso Signorini ha condotto la diretta su Canale 5 affiancato in studio dall’opinionista Cesara Buonamici e dall’addetta ai social Rebecca Staffelli; un appuntamento che ha visto l’eliminazione di Valentina Modini, andata al televoto giovedì scorso insieme a Grecia Colmenares, Giuseppe Garibaldi, Beatrice e Massimiliano Varrese.

Il recap della puntata del 30 ottobre del Grande Fratello

Nel corso della quindicesima puntata Beatrice è stata al centro di un confronto abbastanza intimo con Giuseppe e di una breve ma intensa lite con Alex. L’attrice ha anche chiarito la sua posizione circa l’avvicinamento di Massimiliano Varrese, argomento di apertura della serata. Invece Grecia ha ricevuto un regalo inaspettato, evento che le ha regalato una gioia così immensa da convincere tutti in studio e a casa. Finalmente abbiamo scoperto qualcosa in più sulla vita privata di Vittorio Menozzi, o meglio sul suo modo di vedere l’amore, mentre Mirko Brunetti, ex partecipante di Temptation Island, ha deciso chi vorrebbe al suo fianco nella Casa tra Perla e Greta, nonostante tutte le donne del Loft gli sbavino dietro. Secondo gli inquilini, per quest’ultimo potrebbe arrivare il momento di intraprendere una love story all’interno del programma, ma per ora è ancora tutto da vedere, come è da capire come si evolverà la storia tra Letizia e Paolo Masella e quella tra Beatrice e Alfonso Signorini.

I top

Il primo top lo diamo a Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares, perché senza loro il programma sarebbe già finito, morto e sepolto da settimane. Le due donne si danno manforte, sanno come vivacizzare l’atmosfera e si battono per affermare il proprio punto di vista come fossero due leonesse. Il secondo top è per Giampiero Mughini, l’unico che riesce ad essere super partes in ogni occasione e dare consigli rilevanti, sensati e giusti, talvolta alzando la voce, ma mantenendo sempre una certa eleganza. Non è certo un caso che Signorini si rivolga sempre a lui per avere un’opinione sulle dinamiche presentate.

Un altro top lo diamo a Grecia Colmenares per le emozioni che trasmette quando parla di suo figlio Gianfranco, venuto dall’Argentina per farle una sorpresa che ha commosso gieffini e telespettatori: una scena ricca di pathos dove i gesti e le espressioni dell’attrice hanno sostituito le parole, a dimostrazione che i fatti valgono di più, che un pianto, un abbraccio, un "prendere in braccio" valgono molto più. Commovente poi il momento in cui Signorini chiede al giovane come si comporta la madre quando le porta le ragazze a casa: "Sono sempre stato fortunato, non ho mai avuto problemi in questo senso", e lei risponde: "Se lui è felice, lo sono anche io." Belli, bellissimi.

Tra i momenti top c’è anche la reazione di Beatrice alle parole di Giuseppe nel momento in cui l’uomo le dice di voler conoscere i suoi figli per potergli chiedere scusa di persona e che vorrebbe incontrarla fuori dalla Casa per "mettere un punto alla situazione". Lei, senza peli sulla lingua e con una sicurezza da fare invidia al mondo, mette al primo posto i figli, dimostrando tutto il suo amore per i due giovani nonostante più volte siano stati chiamati in causa inutilmente, dicendo che sono questi ultimi a dover rispondergli, è una scelta che spetta solo a loro.

Un top di puntata lo merita Vittorio Menozzi che finalmente inizia a farsi notare all’interno del GF, al di là dei brevi commenti in diretta che sono sempre pochi e concisi: aprendosi con Valentina, rivela di sentirsi colpevole di non sapere amare. Un dolore, il suo, che emerge da ogni parola pronunciata, motivo in più per apprezzarlo, perché non è facile raccontare i propri limiti: "Sono stato educato come soldato di me stesso, le mie emozioni non dovevano uscire: vedo l’amore, le emozioni come debolezze. Sto malissimo ma non sento niente dentro di me. Mi sento come se non avessi mai iniziato a vivere. Sono completamente perso." L’ultimo top lo diamo alla Luzzi per non essersi vantata di aver avuto anni fa una relazione con Gerard Butler davanti a tutti, fatto che ha lasciato a bocca aperta i gieffini quando Signorini lo ha rivelato in diretta.

I flop

Iniziamo la carrellata dei flop con l’atteggiamento infantile di Garibaldi, quando a inizio serata, in Superled insieme agli altri concorrenti al televoto, si perde in una caduta di stile così evitabile che viene da chiedersi se l’abbia fatto apposta o meno. Dopo un dibattito tra Grecia e Giuseppe, durante il quale l’uomo sostiene che l’attrice si sia avvicinata a Beatrice per strategia in quanto ultimamente vede entrambe confabulare nel letto, Signorini gli chiede se con la Luzzi in camera parlavano di gioco, e lui, riferendosi all’intimità di coppia, risponde: "Dipende che tipo di gioco…" A Beatrice sono cadute le braccia, e pure a noi, in particolare quando Giuseppe in un secondo momento il calabrese dice di pensare che l’attrice l’abbia manipolato, cercando di trasformarlo in un’altra persona, per poi svelare: "È stata lei a venire nel mio letto tutte le volte, non ero io ad andare." Insomma, un’altra figuraccia in piena regola, perché "non è per niente elegante parlare di chi si è buttato nel letto dell’altro."

Un altro flop è per Alex Schwazer, ancora una volta convinto che Beatrice tempo fa lo abbia corteggiato. La scorsa settimana l’uomo aveva minacciato di abbandonare il GF se la produzione non avesse trovato il video che conferma quanto accaduto, ma Signorini dichiara che non è stata trovata alcuna prova di quella conversazione. Alex decide di non portare avanti la questione. Il flop quindi è doppio, perché non solo il campione non esce dal Loft come promesso, rimangiandosi quindi la parola, ma continua a parlare di questo presunto corteggiamento anche durante le nomination, quando Beatrice lo nomina dopo lo scontro verbale di qualche minuto prima. Ma l’argomento non doveva chiudersi lì? Un flop lo diamo a Mirko Brunetti, quasi al pari di Giuseppe Garibaldi per quanto riguarda scivoloni importanti, perché l’ex partecipante di Temptation Island si scava la fossa da solo sia con Greta Rossetti che con l’ex fidanzata Perla Vatiero, affermando nel Confessionale di non volere nessuna delle due accanto a sé in questa avventura (ma pare che con Angelica stia nascendo una bella sintonia…).

Massimiliano Varrese è il protagonista di un altro peggior momento della serata, perché nemmeno riesce a nascondere bene che il suo avvicinamento a Beatrice è tutta strategia: altro che desiderio di conoscerla piano piano meglio, o il fatto di vederla sotto una luce diversa da quando i due hanno avuto quel confronto in studio giovedì scorso. L’ultimo flop è per Cesara Buonamici che il più delle volte rende immune alle nomination Giuseppe Garibaldi, come se lui avesse bisogno della sua protezione per andare avanti nel gioco. Ma il reality è proprio questo: mettersi in gioco, e sebbene il regolamento consenta di salvare sempre le stesse persone, noi speriamo che presto la giornalista dia agli altri concorrenti maggior spazio in tal senso.

Potrebbe interessarti anche