Grande Fratello, Helena mette in dubbio la sessualità di Zeudi. Interviene la mamma: parole di fuoco Ieri sera abbiamo assistito a un duro confronto tra le due ragazze e, dopo la diretta, la mamma della Di Palma ha deciso di dire la sua in difesa della figlia.

La puntata di ieri sera del Grande Fratello ha visto un lungo spazio dedicato a Helena Prestes e Zeudi di Palma, due ragazze che, dopo aver condiviso una forte intesa, hanno visto il loro legame spezzarsi del tutto, fino a ritrovarsi letteralmente una contro l’altra. Ma ciò che ha particolarmente attirato l’attenzione degli spettatori è stata un’accusa che la modella brasiliana ha mosso proprio nei confronti dell’ex Miss Italia. Helena è infatti arrivata a mettere in dubbio la sessualità di Zeudi, scatenando la reazione della madre di quest’ultima che ha poi deciso di intervenire attraverso i social: ecco nel dettaglio cosa è successo.

GF, Helena contro Zeudi: "Secondo me non le piacciono le donne"

Nel corso della puntata di ieri sera, abbiamo assistito al forte scontro tra Helena e Zeudi. La modella brasiliana ha infatti accusato Zeudi di aver inscenato l’interesse verso di lei solo per strategia. In particolare, la bella Miss Italia avrebbe preso ispirazione dalle dinamiche nate tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò in un’edizione precedente del reality, per creare a sua volta una ship che potesse portarla più avanti possibile nel gioco. Zeudi ha ovviamente negato l’ipotesi, ribadendo l’assoluta veridicità dei suoi sentimenti.

"Secondo me a lei non piacciono le donne. In più compete con loro e non lo ammetterà mai", ha quindi affermato Helena, mettendo in dubbio la sessualità di Zeudi che si è sempre dichiarata bisessuale. "Avete insinuato qualcosa che non è reale. Come puoi mettere in discussione? Non hai visto quando è venuta mia madre? Fai più bella figura a stare in silenzio. Non puoi mettere in discussione questa cosa", ha quindi replicato Zeudi palesemente infastidita. "Lei ha scambiato troppe carte. Lei ancora non lo sa cosa vuole della vita. Per me tu devi farti un esame di coscienza su quello che vuoi veramente", ha concluso Helena riconfermando la sua teoria.

Zeudi Di Palma, la mamma interviene sui social: "Non si fa neanche per gioco"

Dopo la diretta, Maria Rosaria Marino, ovvero la mamma di Zeudi, ha deciso di intervenire attraverso i social in difesa della figlia. "Mai invalidare la sessualità di una persona, neanche per gioco", ha scritto in una Instagram stories pubblicando la lettera di coming out che Zeudi aveva scritto proprio a sua madre nel 2020.

"Non avrei mai immaginato di scrivere una lettera per dirtelo, tant’è vero che non so da dove incominciare… Oggi è un giorno importante per me perché finalmente riesco a mettere per iscritto ciò che in 18 anni ho sempre saputo di essere. Ho atteso tanto perché ero molto insicura di questa cosa e soprattutto non riuscivo ad accettarmi […] Mi sento libera per la prima volta", si legge in una parte della lettera che dimostra in maniera molto sincera la veridicità di ciò che Zeudi ha sempre detto. Basterà questo a mettere fine ai dubbi di Helena?

