Grande Fratello, Helena e Zeudi faccia a faccia: il chiarimento finisce malissimo (c’entra Javier) Oggi, poco prima di pranzo, è andato in scena un confronto durissimo tra le due finaliste del reality. Che invece di chiarire, si sono allontanate ancora di più.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Un confronto durissimo è andato in scena al Grande Fratello. Da una parte Helena Prestes, tra le favorite per la vittoria, e dall’altra Zeudi Di Palma, un tempo infatuata (per sua stessa ammissione) della modella brasiliana. Ed è stata proprio quest’ultima, oggi, ad avvicinare l’ex Miss Italia per chiarire un rapporto mai davvero risolto. Solo che Helena e Zeudi, evidentemente, hanno dimostrato di vivere su due lunghezze d’onda differenti. Così al confronto è subentrato lo scontro. Poi, a seguire, è arrivato anche lo sfogo di Zeudi con la coinquilina Chiara. Ecco qui sotto i dettagli.

Grande Fratello, il confronto (teso) tra Helena e Zeudi

Poco prima del pranzo, nella casa del Grande Fratello, Helena ha approfittato di un momento di pausa per fare due chiacchiere con Zeudi. "Zeudi, che tipo di rapporto vuoi avere con me?", ha chiesto a bruciapelo la modella. E la risposta non si è fatta certo attendere: "Io non ho rapporto con te, purtroppo…Se dobbiamo convivere, dobbiamo convivere in modo pacifico". Colta in contropiede, la Prestes ha quindi ‘sganciato’ un’altra domanda piuttosto aggressiva: "Cosa rappresentavo io per te?".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma anche stavolta, l’onestà di Zeudi è stata immediata: "Ero molto infatuata di te, non eravamo amiche". Insomma, provando un certo interesse per Helena, la Di Palma non è mai riuscita a creare una vera amicizia. E ha deciso per questo di prendere le distanze dalla coinquilina. A questo punto la parola è tornata alla Prestes, che invece ha ammesso: "Noi avevamo una percezione diversa…Per me, eri mia amica". Salvo poi andare all’attacco dell’ex Miss Italia con velate accuse a proposito di Javier. Perché Helena non si aspettava, l’ha detto chiaro e tondo, che in sua assenza Zeudi si avvicinasse tanto all’argentino.

"Tu e Javier non stavate insieme e io e te non eravamo amiche", ha chiosato a questo punto Zeudi, visibilmente alterata dalla piega della conversazione. E infine è stata Helena a chiudere il confronto con un’uscita glaciale: "Tu vuoi avere ragione, io voglio chiarire". Fine dei discorsi.

Lo sfogo di Zeudi con Chiara

A stretto giro di posta, Zeudi si è poi sfogata per la situazione con Chiara. "Ha fatto il suo solito monologo…Ma prima o poi questo dialogo deve finire", ha detto l’ex Miss Italia. "Con lei non riesco ad avere un dialogo", ha poi proseguito la gieffina, aggiungendo che lei e Helena in realtà non sono mai stata amiche. Il suggerimento di Chiara, leggermente titubante ma comunque posata, è stato allora di tranquillizzarsi. "Non so com’è andata, però se ci sarà modo, potresti parlarle con calma", ha concluso la gieffina rivolgendosi a Zeudi. E poi si è augurata che l’amica sia in grado davvero di voltare pagina.

Potrebbe interessarti anche