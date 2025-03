Grande Fratello, la mamma di Lorenzo sente Shaila e si schiera: la svolta degli 'Shailenzo' Emerge un nuovo retroscena sulla (presunta) crisi tra Shaila e Lorenzo. E la mamma di lui fa un gesto netto sui social: cosa succede.

CONDIVIDI

Shaila Gatta è ormai fuori dalla Casa del Grande Fratello dopo l’eliminazione a sorpresa in semifinale, ma l’ex velina continua a tenere banco nelle cronache quotidiane del realiy. Il motivo è la crisi (presunta) del suo amore con Lorenzo Spolverato, l’uomo di cui si era innamorata e con cui ha messo a ferro e fuoco il loft del Gf per quasi sei mesi.

Gf, Shaila e i dubbi sulla storia con Lorenzo

A quanto pare, Shaila è rimasta molto ferita dall’eliminazione, considerandola un’ingiustizia dopo mesi e mesi trascorsi in prima linea a tenere letteralmente in piedi il reality con dinamiche di ogni tipo, dai tormenti amorosi con Lorenzo agli scontri con la ‘nemica’ Helena. Proprio per questo, una volta uscita fuori dalla Casa ha vissuto giorni difficili e introspettivi. La ballerina ha provato a capire i motivi che hanno spinto il pubblico a non portarla in fondo al reality favorendo personaggi meno ‘in copertina’ di questa edizione del Gf, come Chiara e Mariavittoria (che lunedì sera si contenderanno un posto in finale). Ma soprattutto ha ripercorso le tappe della love story passionale e tormentata con Lorenzo Spolverato, mettendola forse in discussione. Negli ultimi giorni i rumors sulla coppia si sono susseguiti senza soluzione di continuità, molti dei quali raccontavano di una Shaila decisa a chiudere la relazione, forse addirittura con un clamoroso faccia a faccia con Lorenzo nella sera della finale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Grande Fratello, Shaila sente la suocera (che risolve la crisi): la svolta degli Shailenzo

Oggi, però, c’è un nuovo evento che rischia di riscrivere (a lieto fine) la storia degli ‘Shailenzo’. Secondo quanto svelato dagli influencer Deinaria Marzano e Amedeo Venza, infatti, Shaila avrebbe sentito Cristina Bacci, la mamma di Lorenzo: "Notizia freschissima. Shaila ha scritto alla mamma di Lorenzo! Si sono sentite e hanno taaanto chiacchierato. Chissa". E ancora: "Pare che stia cambiando idea su tante cose". Insomma, la ‘suocera’ potrebbe aver aiutato l’ex velina a far chiarezza sui suoi sentimenti e a ritrovare la voglia di proseguire la relazione con Lorenzo, quella voglia che forse aveva traballato dopo la terribile ‘mazzata’ dell’addio al Gf. Un ulteriore indizio in questa direzione lo ha lasciato sui social proprio la mamma di Lorenzo, che nei mesi passati era stata una grande sostenitrice sul web della coppia tra suo figlio e la velina. Da qualche giorno, infatti, Cristina aveva fermato la sua attività social a sostegno degli ‘Shailenzo’, il nome dato dal popolo del web alla coppia Shaila-Lorenzo. Poche ore fa, presumibilmente dopo la presunta telefonata con la Gatta, è tornata a postare sul suo profilo Instagram una foto dei due ragazzi mano nella mano nella Casa del Grande Fratello. Potrebbe essere l’indizio definitivo utile a spazzar via le voci di crisi tra i due giovani, pronti a viversi a breve fuori dalla Casa per testare il loro amore nella vita vera.

Guida TV

Sulle ali della pazzia Rai Premium 21:20

Potrebbe interessarti anche