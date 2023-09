Grande Fratello, top e flop della puntata di venerdì 15 settembre Il meglio e il peggio della seconda puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini

Valentina Di Nino Giornalista Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Fonte: Mediaset Infinity

La seconda puntata della nuova stagione del Grande Fratello ha visto l’entrata in Casa degli ultimi sei concorrenti di quest’anno e anche le prime, ruvidissime nomination. Tra presentazioni dei nuovi arrivati, riassunti dei primi quattro giorni di cattività, prese di posizioni singolari, toccanti storie private e qualche lacrima, anche nella serata del 15 settembre il pubblico ha potuto seguire una lunga maratona di racconti, confessioni e confronti. Ma quali sono state le cose migliori e quelle da dimenticare della seconda puntata della nuova stagione del reality condotto da Alfonso Signorini?

Top

Diamo il nostro Top pieno a Cesara Bonamici che, già alla seconda puntata, si rivela la voce più lucida della trasmissione. I suoi interventi non sono numerosi, ma sono tutti caratterizzati da garbo, intelligenza e anche da una precisione chirurgica nell’individuare prese di posizioni traballanti e incongruenze. In particolare, la vediamo riportare lo studio alla realtà con poche parole in due momenti. A inizio puntata, quando si approfondisce la visione dell’amore di Paolo. Se al conduttore e ad alcuni coinquilini, il fatto che il ventitreenne sogni di incontrare una donna che nei suoi confronti sia generosa e pronta a sacrificarsi come l’amata madre, che reputi che al giorno d’oggi non sia dia più valore a cose come un bacio e che per questo non esce da molto tempo con una ragazza sembra una cosa romantica e dentro la casa l’unica voce critica è quella di Beatrice, a chiosare sono poche parole ben assestate della giornalista che dice al giovane macellaio: "Un giorno sarai vittima di un colpo di fulmine, perderai la testa e tutti questi discorsi andranno a farsi benedire". Più tardi, al momento delle nomination, davanti alle incredibili motivazioni con cui Alex Schwazer e lo stesso Paolo candidano all’eliminazione Giselda, a dire di entrambi "per proteggerla", "perché è una persona pura", e per Paolo anche perché "Non voglio che si faccia male, la vedo troppo presa", Cesara Buonamici riporta ancora una volta lucidità in studio chiedendosi: "Ma cosa vi fa pensare che Giselda debba essere protetta?"

Al gruppo dei tuguriati, è andato l’apprezzamento del pubblico tv e social e la loro bella reazione a un apparente svantaggio è stata oggetto di discussione all’inizio della seconda puntata della nuova stagione del Grande Fratello. Al termine della prima serata Giuseppe, Vittorio, Samira, Aida e Lorenzo erano finiti in tugurio e dopo quattro giorni ne sono usciti decisamente vincitori. In quelle ore di ristrettezze infatti, sono riusciti a fare gruppo e a stringere legami che appaiono già solidi, o almeno lo apparivano, fino a quando Alfonso Signorini non li ha riuniti davanti a un tavolo e costretti a nominarsi a vicenda, guardandosi negli occhi. Ad avere la peggio, e a finire a rischio eliminazione insieme alle nominate degli inquilini Grecisa, Rosy e Giselda, è stato Vittorio che non l’ha presa affatto bene.

Altra nota positiva, sin dal primo ingresso, sembrano essere i nuovi concorrenti. Fiordaliso, Arnold, Valentina e Ciro in particolare, pochi minuti dopo aver varcato la porta rossa già erano impegnati ad interagire con i loro coinquilini sconosciuti, facendo intravedere caratteri forti ed estroversi, che sicuramente avranno modo di mettersi in mostra all’interno della casa e di contribuire alla costruzione di dinamiche interessanti.

Flop

E passiamo ora, alle cose meno convincenti viste nella puntata del 15 settembre del Grande Fratello. Ancora latitante o quasi risulta Rebecca Staffelli che non riesce ad approfittare dei pochi spazi che ha per lasciare un segno effettivo della sua presenza. L’idea di leggere i twitt in una trasmissione del genere non la aiuta, perché i messaggi anche molto ironici degli utenti del web, perdono totalmente la forza dissacrante trasportati in un contesto che non sembra particolarmente adatto per riutilizzarla. Oltre a questo, la giovane presentatrice non brilla nemmeno di suo quando ha la possibilità di interagire con il conduttore e, per ora, è una presenza scialba di cui il pubblico si dimentica totalmente.

L’incursione di Giampiero Mughini, onestamente, non l’abbiamo capita. Il giornalista ha dovuto rinunciare, pare per motivi personali, a partecipare al reality, di cui era dato concorrente certo. Alfonso Signorini ha però pensato di soddisfare la curiosità che il giornalista aveva manifestato per questo mondo, invitandolo come ospite nella seconda puntata. L’annunciata incursione del giornalista però è stata veramente poca cosa. Dopo essere rimasto un pochino nascosto nel confessionale e aver elargito un paio di pareri "fuori campo", gli è stata data la possibilità di entrare in Casa e aggirarsi in salone, dove erano riuniti tutti i concorrenti ma in posa ‘congelata’, immobili e silenziosi. Mughini si è potuto aggirare intorno a loro e osservarli da vicino, ma l’esperimento ha veramente poco senso, se si tiene conto che il vero motore del Grande Fratello è l’interazione. Incomprensibile.

Infine, la terribile narrazione appioppata al personaggio di Giselda, che viene raccontata come una che conosce solo la montagna, parla solo della montagna e pensa solo alla montagna (con buona pace dell’ingenuo ego di Paolo che crede che, dopo 64 ore di conoscenza, la ragazza sia pronta a fare follie per lui). Giselda viene descritta come una creatura profondamente diversa, che vive in un mondo diverso, un mondo che il conduttore descrive come vero e magnifico, un mondo però dove Giselda, una ventenne del 2023, che risulta abbia un diploma di liceo scientifico, una laurea in Scienze Ambientali a Padova, e un account Instagram con più di 100000 follower, è riuscita nell’impresa di non essere mai venuta a contatto in tutta la durata della sua vita con un filo di make up, non aver mai visto una piscina, né tanto meno una sauna. Tutte stramberie che scopre solo nella Casa del Grande Fratello. Questo mondo sconosciuto ai più e incontaminato non si trova al largo dell’Islanda ma nell’industrioso e molto meno esotico Veneto. Eppure Giselda è una creatura pura e incontaminata come la misteriosa e affascinante terra da cui proviene, talmente pura che, come una specie in via d’estinzione va protetta. Per fortuna Giselda ha trovato nella Casa del Grande Fratello il suo personale WWF: persone che si preoccupano per lei, e infatti per il suo bene la nominano mandandola al televoto. Paolo, lo abbiamo già detto, lo fa perché la vede già perdutamente innamorata, mentre Alex Schwazer lo fa, secondo quanto dice: "perché è una persona pura, che va tutelata", e a queste parole si aggiungono quelle del conduttore che sottolinea: "Sì, sapendo che persona particolare è, proteggerla è anche responsabilità vostra". Per fortuna, a interrompere questa surreale narrazione interviene Cesara Buonamici, del cui intervento e della cui lucidità si è detto poco sopra.

Potrebbe interessarti anche