Grande Fratello 3.0, le nuove regole del reality: “No a comportamenti studiati” Il programma di Alfonso Signorini si prepara al debutto nella sua versione rinnovata dopo le rigide linee editoriali imposte da Mediaset: i “nip” protagonisti

Manca ormai meno di una settimana al debutto del "Grande Fratello 3.0", la nuova edizione del reality di Alfonso Signorini all’insegna delle novità, plasmata e rinnovata dalle nuove linee editoriali Mediaset dettate da Pier Silvio Berlusconi. L’esordio è fissato per lunedì prossimo, l’11 settembre, e c’è curiosità soprattutto attorno a questo aspetto: in tanti si chiedono se l’ottava edizione del Grande Fratello sarà veramente quella della rivoluzione, con un cambio di passo ormai richiesto visti i risultati deludenti dell’ultima edizione. Durata ridotta, taglio più personale e soprattutto la convivenza tra vip e nip nella casa più spiata d’Italia le novità, ma non solo. Come svelato nell’ultimo numero di Chi, infatti, sono tante le nuove regole che cambieranno l’assetto del reality.

Grande Fratello 2023: novità e regole

L’ottava edizione del Grande Fratello, come detto, è chiamata a essere quella delle novità. Oltre alla durata ridotta (ancora in forse) e alla compresenza di "vipponi" e nip, personaggi sconosciuti al mondo dello spettacolo, spiccano i cambi nel cast, con Cesara Buonamici unica opinionista nel tendone di Cinecittà dopo gli addii di Sonia Bruganelli e Orietta Berti e Rebecca Staffelli portavoce social al posto di Giulia Salemi.

I cambiamenti dello show, tuttavia, saranno anche e soprattutto all’interno della casa, con tante modifiche alle dinamiche tra i concorrenti, che da quest’anno saranno rigidamente controllate secondo il nuovo protocollo Mediaset. La nuova linea editoriale anti-trash dettata da Pier Silvio Berlusconi non toccherà infatti solo il casting (con Giampiero Mughini e Alex Schwazer confermati e Ciro Petrone, Beatrice Luzzi, Fiordaliso, Samira Lui, Massimiliano Varrese e Grecia Colmenares in lizza) ma regolerà anche i comportamenti. Come rivelato dal settimanale Chi, il Grande Fratello "3.0" sarà all’insegna della spontaneità e dell’autenticità.

I nip protagonisti

Banditi dunque tutti i comportamenti mirati a ottenere visibilità e popolarità. Tolleranza zero verso eventuali stratagemmi di questo tipo che potrebbero riversarsi sui social, altro terreno in cui non ci sarà alcun tipo di flessibilità, anzi. Nella nuova edizione del Grande Fratello potrebbero esserci regole stringenti anche sul web: se le fandom dovessero sfociare in odio e violenza verbale, a pagarne le conseguenze sarà direttamente il beniamino della Casa, con diffide o addirittura la squalifica.

Forse proprio in questa direzione sono avvenuti i casting dei nip del Grande Fratello 2023. La scelta di affiancare ai "vipponi" personaggi sconosciuti al mondo (e alle dinamiche) dello spettacolo aiuterà sicuramente la spontaneità del reality, e gli stessi nip sono stati scelti proprio in ottica tutt’altro che televisiva, come spiega Chi: "Tra di loro quasi nessuno pensa di potere avere in futuro una carriera televisiva: amano tutti quello che già fanno e non intendono rinunciarvi. Hanno accettato di partecipare al programma per poter raccontare il loro vissuto, traguardi e sconfitte compresi".

