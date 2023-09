Grande Fratello, dietrofront (clamoroso) di Giampiero Mughini: cos'è successo Secondo un’indiscrezione dell’ultimo minuto, il giornalista e opinionista tv avrebbe dato forfeit all’improvviso. Alla base della scelta pare vi siano motivi personali.

A poche ore dall’inizio del nuovo Grande Fratello, ecco il primo "forfeit" di lusso. Giampiero Mughini non entrerà nella Casa, a differenza di quanto era stato anticipato, solo poche settimane fa, da Dagospia. Era stato lo stesso giornalista, tra l’altro, a dare indizi sulla sua partecipazione al reality, anche se Mediaset non aveva mai confermato l’indiscrezione. Alla base del dietrofront, a quanto pare, motivi strettamente personali (non meglio precisati). Ma vediamo tutta la notizia in dettaglio.

Giampiero Mughini e il forfeit dell’ultimo minuto

Quando ormai il cast del Grande Fratello sembrava fatto e finito, ecco la notizia che non ti aspetti. Nella Casa più spiata d’Italia Giampiero Mughini non ci sarà. Il giornalista e opinionista tv veniva dato per certo, tra i concorrenti del reality Mediaset. E invece niente da fare. All’ultimo minuto salta una pedina (non da poco) nello scacchiere messo insieme tra mille difficoltà da Alfonso Signorini.

Con il nuovo indirizzo dettato dal patron Pier Silvio Berlusconi, infatti, la scelta del cast del nuovo GF si era rivelata un piccolo incubo per il conduttore. Tra le esigenze del nuovo format – che prevede un mix di Vip e persone comuni (i cosiddetti Nip) – e il divieto assoluto di arruolare influencer, il ventaglio di scelte possibili si era ristretto parecchio. Giampiero Mughini però, il cui nome era iniziato a circolare già mesi fa, sembrava una figura sicura su cui puntare.

Peccato che all’ultimo minuto sia saltato tutto. Secondo un’indiscrezione riportata da TvBlog, la mancata partecipazione di Mughini sarebbe dovuta a non meglio precisati "motivi personali". Probabile si tratti allora di problemi di salute, si spera non gravi ma risolvibili. Magari anche in poco tempo, in modo tale da permettere a Giampiero di entrare nella Casa di Cinecittà in un secondo momento.

Intanto l’ora del debutto del nuovo GF si avvicina. Il cast completo verrà svelato solo stasera, ma già è sicura la presenza dei tre Vip Alex Schwazer, Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares. Nelle scorse settimane sono stati ufficializzati anche i nomi di tre "non famosi" o Nip: Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan. Tra poche ore scopriremo chi farà loro compagnia nella Casa del Grande Fratello.

