Grande Fratello, parla (finalmente) Lorenzo Spolverato: cosa succede tra lui e Shaila Gatta Spolverato ha pubblicato su Instagram un lungo post in cui ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a non affrontare il tema della rottura con Shaila.

Fonte: Mediaset Infinity

Gli Shailenzo (finalmente) parlano dopo il Gf. Stamattina era stata Shaila Gatta a rompere il silenzio in cui si era trincerata dopo l’eliminazione in semifinale e la rottura con Lorenzo, svelando di aver ‘perso chili e pezzi di me’ a causa delle sofferenze patite in questi ultimi giorni. Poche ore fa, invece, è stato Spolverato a far sentire per la prima volta la sua campana. Il finalista del Grande Fratello, il concorrente più iconico (e divisivo) dell’edizione terminata lunedì scorso, con un messaggio piazzato suo motivo Instagram ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a restare in silenzio finora.

Grande Fratello, parla Lorenzo Spolverato

Star assoluta del Gf 2025, il milanese Lorenzo Spolverato nella Casa ha trovato l’amore di Shaila Gatta che l’ha accompagnato fino alla sera della finale, quando l’ex velina l’ha scaricato pubblicamente definendo il rapporto un ‘amore tossico’. Una settimana dopo, dopo aver ricaricato le batterie trascorrendo del tempo con la famiglia e gli amici, Lorenzo ha finalmente deciso di affrontare l’argomento: "A una settimana dall’uscita della casa, prendendomi il giusto tempo da dedicare a famiglia ed affetti, mi sembra corretto informarvi sulla situazione e il perché del mio silenzio che non è né punitivo né segreto. I motivi per cui non abbia toccato determinati argomenti è semplicemente perché sto prendendo del tempo per me, per metabolizzare una delusione importante. Nel rispetto dei miei sentimenti e per la relazione che c’è stata, non ho intenzione di aggravare ulteriormente la situazione. Per cui decido di riflettere e aspettare un confronto prima di esporvi eventuali pensieri a riguardo, a differenza di chi approfitta della situazione per criticare e giudicare qualcosa che non conosce".

L’intervista a Verissimo

Lorenzo ha poi aggiunto: "Considerando che non è facile rimanere impassibile a tutto ciò che leggo e che sento quotidianamente, scelgo comunque di non farmi influenzare ma di pensare e agire sempre con la mia testa e il mio cuore come ho sempre fatto e dimostrato. Ringrazio comunque coloro che continuano a dare supporto, sostegno e ad avere rispetto per me e tutta questa situazione non premeditata". Non è da escludere che Lorenzo possa aver deciso di ‘risparmiare’ parole sul tema Shaila per caricare di hype la sua imminente intervista a Verissimo, che dovrebbe andare in onda il prossimo week-end. Per Spolverato si era parlato anche di una possibile partecipazione a The Couple, il nuovo reality show di Ilary Blasi. Nel cast ufficiale del programma, in partenza stasera 7 aprile su Canale 5, non compaie il suo nome. In compenso, il modello milanese potrebbe consolarsi con ‘ingaggio’ forse ancora più importante: pare, infatti, che Le Iene siano intenzionate a farlo diventare un inviato del programma.

