Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ancora al centro del mirino: “Da chi era protetto” Il reality è giunto al termine da qualche giorno fa, ma le insinuazioni sul modello milanese sembrano proprio non volersi placare: cosa succede.

Il Grande Fratello si è ufficialmente concluso, ma all’esterno si continua a parlare dei suoi protagonisti, e in particolare di Lorenzo Spolverato. Il modello milanese è stato senza dubbio tra i concorrenti più discussi, apprezzati e odiati, e molte volte è stato ipotizzato che Lorenzo godesse di una particolare protezione da parte degli autori per i mancati provvedimenti nei suoi confronti anche a seguito di numerosi atteggiamenti ritenuti inadeguati e troppo aggressivi. Mentre sul web continuano a emergere pesanti insinuazioni, Valerio Staffelli ha parlato dell’argomento con Helena Prestes che ha puntualmente espresso il suo parere: ecco cosa ha detto.

GF, Spolverato era protetto? Helena Prestes: "Protetto da una forza che non conosco"

Nelle ultime ore Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, ha raggiunto la bella Helena Prestes per consegnarle il tapiro e ne ha approfittato per chiederle un parere in merito alle tante insinuazioni secondo le quali Lorenzo Spolverato sarebbe stato protetto dall’inizio alla fine del gioco. "Senta, ma dica la verità tra noi, ma Lorenzo Spolverato era protetto dal Grande Fratello?", ha chiesto Staffelli. Immediata la risposta di Helena: "No, secondo me lui era protetto da una forza che io non conosco. Se era protetto da un potere occulto? Magari da un Grande Fratellino".

C’è da dire anche che, qualche settimana fa, era stato lo stesso Alfonso Signorini a sottolineare la particolare bontà del GF. "Te lo voglio dire molto onestamente. Certi gesti anche aggressivi non sono piaciuti a nessuno. Fosse stato per me ti avrei squalificato, ma il Grande Fratello è più buono di me e ti ha offerto una seconda possibilità", aveva detto il conduttore direttamente a Lorenzo Spolverato. La domanda sorge quindi spontanea: perché il GF ha sempre manifestato tanta bontà nei confronti di Lorenzo? Forse perché è sempre stato un giocatore in grado di attirare l’attenzione, creare discussioni e dinamiche?

GF, Alfonso Signorini su Lorenzo Spolverato: "Sono state squalificate delle persone per molto meno"

Il mese scorso, interpellato sempre da Staffelli, Alfonso Signorini aveva espresso ancor più chiaramente la sua posizione nei confronti di Spolverato. "Gli atteggiamenti di Lorenzo? Posso dire che effettivamente in passato sono state squalificate delle persone per molto meno. Se resta perché dà tanto al programma? Può essere, non mi stupirei. Come ho già detto, dipendesse da me io lo squalificherei, un bel calcione dietro e via fuori. Cosa posso farci? Se dico ‘buttiamolo fuori’ e mi dicono ‘resta dentro’… Però posso capire, funziona, però sottolineo che io non sono d’accordo con questo".

Dichiarazioni che, indirettamente, confermano le tante teorie esposte dai telespettatori e dagli utenti del web. Ma, d’altronde, non è certo la prima volta che il GF dimostra di avere un occhio di riguardo nei confronti di determinati concorrenti. Quali? Quelli più bravi a creare dinamiche e ad alzare lo share. Inutile negarlo, se di gioco si tratta, a giocare sono davvero tutti, autori compresi.

