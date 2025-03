Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e l'ultima follia contro gli autori: “Fatelo, altrimenti esco” A poche ore dalla finale, Spolverato continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione: cosa avrà mai fatto questa volta? Scopriamolo.

Solo poche ore e poi finalmente scopriremo chi sarà il vincitore del Grande Fratello 2025. In casa sono rimasti i quattro finalisti, Lorenzo, Jessica, Zeudi ed Helena, e le ultime due semifinaliste al televoto, ovvero Mariavittoria e Chiara. Ultime ore passate in totale armonia e assoluta tranquillità? Ovviamente no. Gli inquilini hanno deciso di rimanere coerenti fino alla fine dando vita a discussioni, incomprensioni, scene madri e monologhi shakespeariani anche nei loro ultimi momenti in Casa. Parliamo in particolare di Lorenzo Spolverato, il modello milanese che durante la sua avventura al GF non si è certo risparmiato e che, in queste ultime ore, ha deciso di mettere in scena la sua ultima follia prendendosela con gli autori e dando vita a un monologo in piena notte: scopriamo di più.

GF, Spolverato se la prende con gli autori: "Esco dalla porta"

Nel corso dell’ultima notte all’interno della Casa del Grande Fratello, gli autori hanno deciso di allietare gli inquilini con un po’ di musica. Scelta evidentemente poco gradita da Lorenzo Spolverato, il quale a un certo punto è letteralmente sbottato contro gli autori affermando: "Cambiate playlist o abbassate la musica, altrimenti esco dalla porta". Il video di questa scena ha fatto immediatamente il giro del web scatenando commenti contrastanti, molti dei quali contro l’atteggiamento del modello milanese.

"È stato graziato tante di quelle volte che ormai comanda lui e si è visto fuori che gli autori lo hanno accontentato in tutto", si legge su X. E ancora: "Io spero che il prossimo GF facciano prima un accurata visita psicologica prima di farli entrare, questa è follia pura", "Lorenzo è uscito dalla porta rossa, poi è rientrato e ha detto di abbassare la musica sennò usciva di nuovo, ma questo è da squalificare".

GF, Lorenzo Spolverato e il monologo (shakespeariano) in piena notte

Ma la follia di Lorenzo Spolverato poteva finire qui? Ovviamente no. Dopo lo sfogo contro gli autori, il modello milanese si è piazzato al centro del giardino e ha dato vita a un vero e proprio monologo riassunto della sua esperienza.

"Sono stato messo a dura prova, ma tutto mi è servito e sono andato avanti anche qui dentro. Ringrazio anche tutte quelle persone che mi hanno provocato, quelle che hanno cercato di mettermi il bastone fra le ruote, quelli che hanno cercato di screditarmi. E poi ringrazio quelli che hanno cercato di farmi usare magari dei toni più o meno cattivelli a seconda del percorso – ha declamato Spolverato con toni profondi e riflessivi – Io credo di sapere bene chi sono, sicuramente mi sono messo in discussione dall’inizio, e queste persone qua mi hanno aiutato a far uscire il meglio o il peggio di me, poi a seconda dei punti di vista. Però intanto mi hanno conosciuto così per come sono, perché sono sempre stato vero e questa cosa ovviamente mi rende grato. Quindi grazie anche a tutti loro. Il migliore nemico del tuo amico è tuo nemico. Questa frase qui non l’ho mai capita".

E, dopo questo, non rimane che scoprire come finirà.

