Si infittisce il giallo sulla rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Chiusi i battenti del Grande Fratello, la coppia nata all’interno della Casa pare essersi sciolta come neve al sole. Ma nelle ultime ore hanno preso piede alcune voci sospette, che parlerebbero di un presunto ceffone volato tra i due ex, e di una chiavetta (anche questa da confermare) che un famigerato mister X avrebbe recapitato a Shaila. All’interno, forse, alcuni video che potrebbero aver convinto l’ex velina a liberarsi di Lorenzo. Mentre altri rumors si diffondono a proposito della partecipazione dei due (e non solo di loro) al prossimo reality Mediaset The Couple. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Grande Fratello, la chiavetta choc e lo schiaffo di Shaila a Lorenzo

Dopo il colpo di scena della finalissima, che ha visto Shaila lasciare Lorenzo Spolverato in diretta tv, ecco nuove (clamorose) rivelazioni. Pare infatti che in studio, l’ex velina abbia fatto partire uno schiaffo nei confronti del modello. Come ha pure confermato di recente la giornalista Grazia Sambruna. Ma il vero punto del contendere è un altro.

Si sta parlando via social, da ore, di un’ipotetica chiavetta che sarebbe passata dalle mani di tale Pompeo (un misterioso utente di X) a quelle di Shaila Gatta. E a riferirlo sono proprio i fan della velina e di Spolverato – i cosiddetti Shailenzo – tramite messaggi di fuoco online. "Pompeo dicono che le ha dato una chiavetta", scrive infatti un utente, "con delle cose per convincerla a lasciare Lollo". E ancora, altri particolari: "Nella room hanno detto che Pompeo ha dato a Shaila una chiavetta"; "Sulla chiavetta di Pompeo c’erano di sicuro video modificati".

Al momento, va detto, non è confermata né l’esistenza della chiavetta né dei presunti video incriminati di Lorenzo. Ma ciò non toglie che il mistero richieda al più presto una soluzione.

L’ipotesi Shaila-Lorenzo (e non solo) a The Couple

Su un altro versante, intanto, si ragione sul possibile futuro in tv di Shaila e Lorenzo. I due si sono lasciati, è vero, ma voci di corridoio parlano di un arruolamento della coppia nel nuovo reality condotto da Ilary Blasi. The Couple, questo il nome del programma, partirà su Canale 5 il 7 aprile prossimo, ed ha già confermato volti di livello come Jasmine Carrisi (figlia di Al Bano, che parteciperà con l’ex Pierangelo Greco).

Ora alla lista si aggiungono anche Shaila e Spolverato. Un modo, forse, per tenere alto l’hype social sulla coppia, che all’interno di una casa simile a quella del Grande Fratello potrebbe anche ritrovare la passione piuttosto in fretta. E in più, pare che tra i nomi sondati dal programma ci siano anche Zeudi Di Palma, Helena Prestes e Perla Vatiero. Come confermato di recente anche da Very Inutil People. La verità la scopriremo tra pochi giorni, quando vedremo i concorrenti all’opera agli ordini di Ilary. E il resto diventerà solo chiacchiericcio social.

