GF, Lorenzo Spolverato riaccende le speranze degli Shailenzo: "Non ho una fidanzata, con Shaila è stato il destino" Dopo il trambusto del Grande Fratello, Lorenzo risponde alle voci insistenti sul suo cuore e torna a parlare dell'epilogo con Shaila: "Tutto era già scritto".

Nonostante Grande Fratello sia finito da un po’, l’eco delle storie nate (e poi concluse) dentro la Casa continua a risuonare forte, soprattutto quando si tratta di persone che, come Lorenzo Spolverato, hanno saputo far parlare molto di sé durante il gioco. Da settimane si rincorrono voci su una sua presunta nuova relazione, alimentate da fan, curiosi e da chi, magari, spera solo in una nuova pagina da sfogliare. Ma è stato proprio Lorenzo a voler mettere le cose in chiaro, tornando anche su un argomento che per molti sembra ancora tutto fuorché archiviato: Shaila Gatta.

Grande Fratello: Lorenzo nega le voci sulla nuova fidanzata

Nonostante il clamore che ha accompagnato la sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia, Lorenzo Spolverato ha preferito prendersi il suo tempo prima di rispondere a certe domande che da settimane gli rimbalzano addosso. E adesso che ha deciso di parlare, lo fa senza mezzi termini. "Qualcuno mi ha chiesto se ho una nuova fidanzata. No raga, ma chi l’ha fatta questa domanda? Ma come potrei in questo momento?". Una smentita secca, che non lascia spazio a fraintendimenti. Lorenzo è solo, e non per modo di dire: perché ha detta di molti fan sembra più concentrato su ciò che ha lasciato che su ciò che potrebbe arrivare. Lo dice infatti con tono un po’ amareggiato, come se la ferita fosse ancora aperta.

Shaila Gatta, per Lorenzo era destino

Parlando con i fan in una delle sue ultime dirette, l’ex gieffino ha voluto anche soffermarsi su com’è andata a finire la sua esperienza al Grande Fratello, lasciando intendere che, in fondo, le cose non potevano che andare così. "Le cose dovevano andare così: dal mio quarto posto, alla vittoria di Jessi, i miei genitori che sono venuti, tutto quello che è successo con Shaila, è il destino che ha fatto accadere le cose". Una frase che suona come una resa, ma anche come una presa di coscienza. A distanza di tre settimane dalla finale, Lorenzo ammette di aver bisogno di tempo per digerire tutto, per mettere insieme quanto successo. "Mi manca un pezzo", ha detto parlando di quella settimana. E molti, senza pensarci due volte, hanno associato quel pezzo mancante proprio a Shaila.

Gli Shailenzo post GF: un legame inscindibile

Quando si tratta di Shaila, Lorenzo non si sbilancia. Evita le domande dirette, cambia discorso, ma non nega nulla. Si sono sentiti, questo sì, ma non si sono visti. Eppure c’è chi continua a sperare in un ritorno di fiamma, magari proprio perché nulla sembra essere stato davvero chiarito tra loro. C’è anche chi ipotizza che tutto sia una messa in scena ben studiata per restare sotto i riflettori, ma Spolverato appare sincero, a tratti anche un po’ stanco. La sua è una narrazione che sembra più che altro fatta di pause, incertezze, emozioni ancora troppo fresche. Per adesso, l’ex gieffino si tiene lontano da nuove storie e da troppi proclami. Si gode l’affetto dei fan, anche quello un po’ invadente, e lascia che le cose seguano il loro corso. Forse sarà davvero il destino a dover decidere come andrà a finire questa storia. E magari, con calma, anche ricominciare, con o senza Shaila.

