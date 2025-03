Grande Fratello, parla (finalmente) Shaila: “Dissociata”. Grande indizio sull’addio a Lorenzo La gieffina si è aperta per la prima volta sui social dopo l’eliminazione: stando alle ultime indiscrezioni avrebbe deciso di chiudere con Spolverato

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Shaila Gatta rompe il silenzio. A pochi giorni dall’amara eliminazione a un passo dalla finale del Grande Fratello (che andrà in scena lunedì 31 marzo), infatti, l’ormai ex gieffina si è finalmente aperta sui social raccontando le sue sensazioni. L’ex velina, tuttavia, non ha fatto il nome di Lorenzo, con cui – stando alle ultime indiscrezioni – sarebbe in piena crisi. Come fatto notare da Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque (e non solo), infatti, Shaila e Lorenzo potrebbero essere arrivati al capolinea e la finalissima di lunedì potrebbe essere il loro ultimo, decisivo, incontro. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Grande Fratello 18, Shaila Gatta si racconta dopo l’eliminazione

La finale del Grande Fratello è ormai vicinissima e Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Helena Prestes e una tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti sono pronti a giocarsi la vittoria della 18esima edizione del reality show di Alfonso Signorini. Shaila Gatta, invece, ha dovuto rinunciare al sogno dopo averlo accarezzato. Una delle protagoniste assolute di questo GF, l’ex velina è stata eliminata in semifinale e – stando ad alcuni rumor – non avrebbe preso affatto bene l’esito del televoto. Al termine della diretta dell’ultima puntata, infatti Shaila sarebbe stata vista ‘nera e in lacrime’, furiosa con le fan di Zeudi Di Palma e Stefania Orlando. A tutto questo si aggiungono le voci di crisi con Lorenzo Spolverato; la loro storia d’amore nata nella casa più spiata d’Italia potrebbe essere arrivata alla fine, come raccontato anche dalla giornalista Grazia Sambruna a 361 Lounge: "Appena uscita dalla casa Shaila ha detto ‘Troviamo il modo di levarmi di dosso quel ragazzo’… e non ha usato il termine ragazzo".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo la discussa eliminazione Shaila ha preferito non commentare tutte queste voci e mantenere il silenzio. Soltanto ieri, intervenendo sul suo gruppo Instagram, la ballerina ha finalmente ‘rassicurato’ (ma non troppo) i fan. L’ex gieffina ha infatti commentato un video sui social e fatto sapere tramite un messaggio vocale: "Piccoli cucciolini adorati, buongiorno anzi, buon pomeriggio. Questo video rispecchia il mio mood interiore, sto continuando ad essere dissociata dal mondo". Shaila ha poi chiuso con un una nota positiva: "Ci sentiremo prima o poi, vi bacio tutti, grazie davvero di cuore per questo amore che sto ricevendo. Ricordate che la vita va sempre vissuta e vista con una chiave in vista positiva quindi vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e la vita è bella perché il mondo è fatto a colori. Un bacetto".

Il dettaglio (allarmante) su Lorenzo: Myrta Merlino svela tutto

In attesa di un confronto decisivo nella serata della finalissima (in cui Lorenzo corre per la vittoria), continuano ad aumentare le voci riguardo una presunta crisi degli ‘Shailenzo’. Come fatto notare anche da Myrta Merlino ieri a Pomeriggio Cinque, infatti, Shaila non seguirebbe più Lorenzo sui social. Un dettaglio che lascia spazio a mille interpretazioni e che, stando alle parole di Patrizia Groppelli, potrebbe essere un segnale decisivo: "Sai cosa succederà? Non solo lui non vincerà, ma quando uscirà non ritroverà Shaila, al massimo la troverà con un altro…".

Potrebbe interessarti anche