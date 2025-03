Grande Fratello, Shaila sgancia una bomba su Lorenzo e Helena: "Lo hanno fatto più volte" L'ex velina fa una rivelazione choc su Spolverato e Prestes e getta ombra su presunti accordi tra loro: "Si videochiamavano prima del GF".

La crisi e la fine tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sta avendo parecchie ripercussioni all’interno della Casa del Grande Fratello. Da quando l’ex velina di Striscia e il modello milanese hanno chiuso, lei ha iniziato a guardarlo con occhi diversi e su di lui, ora, ha tutta un’altra opinione. In più, come se non bastasse, dopo la loro rottura, Lorenzo si è riavvicinato a Helena Prestes, fatto che ha scombussolato parecchio Javier Martinez, ma a quanto pare anche Shaila, che ora dà del falso al suo ex fidanzato: "Sparlava di lei e Javier e poi ha litigato con me e va a sfogarsi da loro? Ma come sta messo questo? Ma è pazzo? Quella ci gode che noi ci siamo lasciati e Lorenzo ci fa pure comunella adesso", ha detto la gieffina parecchio infastidita a Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. Tra le varie confidenze con le sue nuove amiche, Gatta ha anche rivelato una notizia bomba che non solo confermerebbe i contatti social tra Spolverato e Prestes prima di entrare nel reality, ma aggiunge altri dettagli che mettono i due in una situazione ambigua.

Lorenzo e Helena si videochiamavano e hanno lo stesso agente: la bomba di Shaila

Che Helena e Lorenzo avessero avuto contatti prima di entrare al Grande Fratello, è una cosa che si sa già da diverso tempo. A dicembre, infatti, Signorini aveva fatto ammettere ai due di essersi scritti su Instagram prima di varcare la Porta Rossa, dopo che nella Casa si vociferava di un segreto tra loro. Ora a tornare sull’argomento e a metterci il carico da 90 ci ha pensato Shaila, che in una chiacchierata con Zeudi e Chiara ha spifferato:

Ragazze ci sono tante cose dietro. Ma ora dico tutto. Non dimenticate una cosa, che Helena e Lorenzo prima di entrare qui si sono scritti, ma non solo, si sono videochiamati più volte. Videochiamate pure? Sì! E non l’hanno mai ammesso.

Questa rivelazione alimenta ancora di più i dubbi su presunti accordi tra i due, forse per creare dinamiche ad hoc e tenere alto l’hype su di loro, tanto più che si è perfino scoperto che Spolverato e Prestes hanno lo stesso agente. La domanda diretta è arrivata proprio a Helena da Mariavittoria Minghetti, e anche se la modella brasiliana ha eluso la domanda, non è difficile sapere la verità. I due gieffini appaiono insieme sul profilo della Benegas Management, vestono gli abiti dello stesso sponsor durante le dirette del GF, e il pubblico questo lo sa da mesi.

