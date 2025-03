Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Helena attacca Zeudi In giardino con Mariavittoria, Helena ripensa al confronto negatole da Zeudi dopo la puntata. Sotto domanda dell'inquilina, Helena rivela che non ha avuto modo di chiarire con l'ex Miss: “Per me è tutto chiaro, in realtà. Io posso dire tante cose su di lei perché si è avvicinata molto a me. Tante cose le ha dimostrate dopo, e io ho semplicemente detto ciò che ha dimostrato”. Helena confessa di sentirsi presa in giro e di non aver apprezzato che, durante la puntata, la Miss abbia esclamato “che delusione!”, dopo aver ascoltato le sue affermazioni della settimana. “Io posso dire ‘che delusione',” ammette, sottolineando che durante il giorno Zeudi sembra essere cordiale, salvo poi vederla cambiare atteggiamento completamente durante le puntate: “Lei non conosce il vero valore dell'amicizia".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Lorenzo in lacrime per Shaila Spolverato si è ritrovato in solitudine in Casa, con della musica in sottofondo. Mentre passeggiava per il giardino ha sentito "Quel filo che ci unisce" di Ultimo. A quel punto Lorenzo ha cominciato a piangere, scatenando un'ondata di emozioni liberatoria, probabilmente dipesa dall'improvvisa separazione da Shaila, uscita dal gioco e alla quale si sente appunto "legato" come da un filo.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Javier fa una dedica romantica a Helena Javier Martinez è tornato sui social a distanza di qualche giorno dalla sua eliminazione dal Grande Fratello, ma solo per dedicare un tenero pensiero alla sua ragazza Helena. Nelle sue stories Instagram è infatti comparso un messaggio d edicato a Helena, che riprendeva una frase pronunciata nelle scorse ore proprio dalla ragazza, nella Casa. Mentre era in giardino con Mariavittoria Minghetti, Helena si è emozionata perché ha sentito la canzone Privilege di The Weekend, e la modella ha detto felice: "Manca poco, bellissima questa canzone". Javier ha usato le stesse parole della sua fidanzata, dimostrando di aspettarla fuori dalla Casa, ma anche di seguirla attraverso la diretta: "Hai detto bene, manca poco...non vedo l'ora".

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Shaila pronta a lasciare Lorenzo Dopo le voci sulla ballerina infuriata dopo la sua eliminazione, adesso si pensa che la ragazza voglia lasciare il fidanzato Lorenzo Spolverato. A diffondere la voce sarebbe stato l'ex gieffino ed esperto di gossip Biagio D'Anelli: "Signori miei, Shaila non vuole stare più con Lorenzo. Tutti quanti direte: 'Vabbè, si lasciano, si prendono'. No, il gioco è finito. Ieri, durante una telefonata con un suo amico - che, di riflesso, è anche amico mio - Shaila ha dichiarato palesemente: 'Mi devo togliere dalle bal.e Lorenzo, non so come fare, lo devo far sparire e non lo voglio più vedere vicino a me. Quindi, mentre il vecchio caro Lorenzo si aspetta una Shaila innamorata, lei si improvviserà e interpreterà Raffaella Carrà, cantandogli Adios amigo, goodbye my friend. Lo manderà alle ortiche in quel di Corsico, con tutto il rispetto. Mi auguro, dunque, che durante la finale del Grande Fratello Shaila non ci lasci con l'amaro in bocca, ma prenda Lorenzo e gli dica: 'Amico mio, è finita. Ciao'". Al momento non ci sono conferme ufficiale, se non questo passa parola senza apparenti prove.