Grande Fratello, Helena in finale e Shaila eliminata. I social esultano: "Finalmente una gioia" L'uscita di scena dell'ex velina e il trionfo della modella brasiliana ha fatto impazzire il web: "Era ora".

Tantissime emozioni per pubblico del Grande Fratello. Ieri sera, lunedì 24 marzo 2025, il reality è andato in onda con la semifinale di questa 18esima edizione e i colpi di scena sono stati decisamente tanti. Oltre a televoto eliminatorio delle canoniche nomination della scorsa settimana, infatti, durante la diretta abbiamo assistito ad altri due televoto flash, necessari per eleggere il quarto finalista. E così che abbiamo visto prima all’eliminazione di Luca Giglioli, sconfitto con il 20,76% contro il 41,27% di Chiara Cainelli e il 37,97% di Prestes. Poi, ad uscire dalla Casa è toccato (con gran sorpresa) a Javier Martinez, mentre nelle ultime votazioni il pubblico, oltre ad aver mandato Helena in finale, ha eliminato Shaila Gatta (QUI tutto il riassunto nel dettaglio). Questo risultato ha letteralmente fatto impazzire i social: sul web in tantissimi hanno commentato la vittoria della modella brasiliana e l’uscita di scena della velina, tra chi ha esultato per Helena e chi, invece, sosteneva che l’ex di Amici meritasse la finale.

GF, sui social si festeggia l’eliminazione di Shaila: "Era ora"

Ieri sera, durante la semifinale del Grande Fratello, tre gieffini hanno lasciato per sempre la Casa, mentre Helena è volta in finale. Il primo ad abbandonare è stato Giglio, seguito a ruota con un televoto flash da Javier Martinez, mentre la terza eliminata è stata Shaila Gatta, proprio lei che era super convinta di meritarsi un posto in finale. Questa volta sembra che i fandom non siano riusciti a far cadere Helena e sui social finalmente si esulta: "Era oraaaaa", "Finalmente una gioia", "FINALMENTE POSSIAMO DIRE VERAMENTE : ‘il pubblico ha deciso'", "LA SCONFITTA DEGLI SHAILENZO. LA SCONFITTA DEI BOT PRO CHIARA. Che serata. Che emozioni", si legge sulla pagina Instagram del GF.

Tra i tantissimi commenti di gioia per il trionfo di Helena, però, è doveroso anche citare quelli di chi pensava che Shaila meritasse di arrivare fino alla fine: "Non sono mai stata fan di Shaila ma sicuramente meritava più lei che Zeudi e la sua amica che viene trascinata solo dai fan di Zeudi al salvataggio", "HAI VINTO TU IL GF, SEI LA VERA VINCITRICE", "Non mi è mai piaciuta, ma meritava la finale più di Chiara", "Meritava la finale", "FATE SCHIFO ELIMINANDO UNA PROTAGONISTA COME LEI". Infine, anche l’uscita di Javier non è stata accolta bene: "Il ragazzo più educato e garbato di questa edizione… Javi hai vinto tu", "Spolverato finalista e Javier eliminato. Così va il mondo, i peggiori hanno la meglio!", "L’eliminazione più ingiusta di tutta questa edizione".

