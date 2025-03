Grande Fratello, Shaila 'rinnega' Zeudi. E scatta la strategia con Lorenzo per eliminarla L'ex velina sembra aver cambiato radicalmente idea sulla coinquilina. Ora la ritiene una giocatrice pericolosa. E forse sta già pensando a un modo per fermarla. Ecco i dettagli.

Nel giro di pochi giorni è successo di tutto. Shaila Gatta sembra essersi accorta delle tattiche di Zeudi, e ha deciso improvvisamente di allontanarsi dalla gieffina, arrivando anche a un duro confronto faccia a faccia. Nel frattempo, tra l’ex velina e Lorenzo Spolverato è riesplosa la passione. I due, che vanno avanti a tira e molla da inizio edizione, sembrano pronti a una nuova alleanza anti-Zeudi. Insomma, Shaila e Spolverato potrebbero unire le forze per dare il colpo di grazia alla Di Palma. Perché la finalissima si avvicina e ormai i giochetti vengono a galla. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Grande Fratello, il voltafaccia di Shaila contro Zeudi

Prima si erano avvicinate, ora sembrano acerrime nemiche. Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, assolute protagoniste di questa edizione del Grande Fratello, sembrano ormai arrivate alla resa dei conti. L’ex velina di Striscia, infatti, si sarebbe accorta di un dettaglio sospetto: cioè il fatto che Zeudi si è avvicinata a lei e Lorenzo solo dopo aver litigato con Helena Prestes.

"Credo che sia molto più giocatrice che amica", ha detto in sostanza la Gatta, "noi siamo uno strumento per te". Nell’ultimo periodo Zeudi Di Palma era entrata in confidenza tanto con Shaila quanto con Chiara Cainelli, ma al momento qualcosa sembra essersi ‘rotto’ irrimediabilmente. Come testimoniano anche le parole della Gatta rivolte a Chiara: "Lei (Zeudi, ndr) è forte solo quando è spalleggiata e si è arrabbiata con te perché tu non l’hai fatto, lei non vuole un’amica, vuole un’alleata".

Poi Shaila ha concluso, sempre rivolta alla Cainelli: "Tu sei uno strumento per lei. L’ho rivalutata come persona, non mi piace, sto aspettando il momento giusto per dirglielo, perché non la prenderà bene. Tutto quello che dice, sa quando e come dirlo, non è che da domani non ci parlo più, però ho rivalutato tante cose".

Il confronto tra Shaila e Zeudi

A seguire c’è stato anche un confronto netto tra Zeudi e la Gatta. Dove a fare la parte del leone è stata quest’ultima. "Se tu mi dici che ti sei avvicinata a noi perché eravamo amici di Chiara", ha tuonato Shaila, "ti dico di no, ti sei avvicinata da quando hai litigato con Helena, altrimenti saresti stata con lei. È una cosa che sto vedendo anche da quando hai litigato con Chiara, ma cos’è un giochino?". Colpita nel vivo, Zeudi ha replicato difendendosi: "Io non faccio queste cose". Ma l’atmosfera tra le due è rimasta parecchio tesa.

Il piano (possibile) di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Intanto, il riavvicinamento di Shaila e Lorenzo solleva nuovi interrogativi. Se prima entrambi difendevano Zeudi, anche contro le accuse di Helena, ora la situazione sembra essersi ribaltata. E per di più, lo scandalo scoperto da Striscia su presunti bot ed e-mail rubate – a quanto pare ad opera del fandom di Zeudi – potrebbe aver convinto i due fidanzatini ad agire.

Insomma, non è da escludere un piano dell’ultimo momento che metta fuori gioco Zeudi Di Palma. Lasciando a Shaila e Spolverato il campo libero per giocarsi la vittoria finale. D’altronde il Grande Fratello resta pur sempre un gioco. E siccome è Zeudi, al momento, la concorrente con più seguito e supporto da parte dei fan, l’unica tattica possibile è quella di metterla alle strette.

