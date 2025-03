Grande Fratello, retroscena choc su Helena e Shaila: l’assist di Javier e la reazione (furiosa) dell’ex velina Dopo l'eliminazione della Gatta e la 'promozione' della rivale, la fidanzata di Spolverato avrebbe reagito malissimo dietro le quinte. Possibile anche uno scontro con la Orlando.

L’ultima puntata del Grande Fratello ha stupito e sconvolto tutti. Helena Prestes è volata in finale, mentre la ‘rivale’ Shaila, ormai sicura di un posto tra i migliori, ha visto sfumare la finalissima (forse per colpa della potente fanbase di Zeudi). Intanto, a poche ore da questi eventi, sul web hanno iniziato a circolare retroscena clamorosi sulle due gieffine. Da un lato un dettaglio sull’ingresso in studio della Prestes, ieri sera, che coinvolge da vicino anche il fidanzato (appena eliminato) Javier Martinez. E dall’altro una probabile reazione furiosa di Shaila. Che non avrebbe preso affatto bene l’uscita di scena imprevista. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Grande Fratello, il retroscena su Helena Prestes e Javier Martinez

In finale è approdata la Prestes, e su questo c’erano pochi dubbi anche alla vigilia. Mentre la quotatissima Shaila Gatta, spesso criticata ma comunque dotata di un ottimo seguito, è stata eliminata definitivamente. Per lei solo il 16% delle preferenze al televoto, dato comunicato ieri sera poco dopo l’ingresso delle concorrenti in studio. Ed è proprio dallo studio del GF che bisogna partire, per scoprire il primo retroscena clamoroso.

Quando infatti Shaila ed Helena sono approdate in studio, tutto il pubblico ha iniziato a gridare a gran voce il nome della brasiliana. Un’accoglienza straordinaria, che pare sia stata propiziata dallo stesso fidanzato della modella, Javier Martinez. L’argentino (in studio dopo la sua eliminazione) avrebbe infatti reagito come un tifoso sfegatato per sostenere la Prestes, dettaglio che è stato rivelato da una spettatrice attraverso il social X.

"Ero in studio e vi giuro che Javier è stato perfetto", ha scritto la fan, "era lui che incitava tanto tutto il pubblico con le mani, cioè ha urlato veramente come non potete capire anche se non si è visto bene in diretta. Una scena che ha urlato AMORE da ogni parte del corpo. Stavo per essere cacciata fuori per quanto ho urlato quando dicevano di non farlo ma STI GRAN CA **/. Tommy, Stefy, Luca, Mattia non avete idea. Con Federico sono stati proprio attaccati e hanno pure ballato a terra alla fine della puntata e noi a urlare come dei folli. Ha abbracciato forte anche Alfonso. Aveva proprio una bella luce".

La reazione di Shaila Gatta dopo l’eliminazione

L’altro retroscena di giornata riguarda invece la sconfitta Shaila Gatta. In diretta l’ex velina si è contenuta benissimo, accettando con classe l’eliminazione inattesa. Ma pare che a stretto giro di posta, dietro le quinte, la reazione della Gatta sia stata di tutt’altro tipo.

È stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, a riportare sul web la testimonianza di una persona che avrebbe assistito ad alcune scene post puntate. "Stamattina ho sentito *", leggiamo, "il ragazzo che lavora lì in redazione. Praticamente mi ha detto che Shaila ieri sera era nera, che davanti alle telecamere non l’ha dato a vedere ma dopo è esplosa in lacrime per Lorenzo e per aver perso contro Helena. E fuori ha litigato con alcune fan di Zeudi perché l’hanno insultata e lei ha risposto".

Infine, secondo quanto riportato da Amedeo Venza, Shaila avrebbe avuto anche uno scontro pesante con Stefania Orlando dopo la puntata. Ma su quest’ultimo dettaglio non abbiamo altre conferme, al momento.

