Stop al Grande Fratello, stasera Signorini non va in onda. La nuova programmazione Il reality di Signorini oggi - 20 marzo 2025 – sarà rimpiazzato dal film Titanic su Canale 5. Addio alla doppia puntata settimanale.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

CONDIVIDI

Alfonso Signorini e i concorrenti rimasti al Grande Fratello si fermano. Stasera, giovedì 20 marzo, il reality dei vipponi non andrà in onda. Al suo posto sarà trasmesso il film cult degli anni ’90 Titanic. Per la prima volta dopo tanto tempo, quindi, Mediaset rinuncia alla doppia puntata settimanale del Gf fino al termine del programma.

Il Grande Fratello non va in onda giovedì 20 marzo: cambia la programmazione

Non solo stasera, giovedì 20 marzo, il Grande Fratello non sarà trasmesso ma andrà in onda solo di lunedì fino al giorno della finale. La concorrenza con Rai 1 questa sera è dura visto che scenderà in campo la Nazionale di Luciano Spalletti per la sfida in casa allo stadio Meazza di Milano contro la Germania per la Nations League. Ecco il calendario delle ultime puntate del Grande Fratello 2025:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Semifinale – Lunedì 24 marzo 2025

Finale – Lunedì 31 marzo 2025.

I finalisti e i gieffini in nomination

Durante l’ultima puntata di lunedì 17 marzo è stato eliminato Tommaso Franchi con un televoto flash ottenendo il 25,23% dei voti contro Chiara Cainelli che è riuscita a salvarsi con il 46,54% e contro il 28,23% di Mariavittoria Minghetti. L’ormai ex gieffino che ha dovuto lasciare la casa più spiata d’Italia ha dichiarato: "Mi gusto un po’ di libertà che mi è mancata per tutti questi mesi. Se torno subito al lavoro? Non adesso, aspetterò un po’ prima di rimettermi a lavorare, adesso penso a recuperare e a rilassarmi". Al prossimo televoto sono finiti Chiara Cainelli, Giglio ed Helena Prestes, il pubblico deciderà chi vorrà salvare tra i tre (vota QUI il sondaggio di Libero Magazine). Gli altri gieffini già in finale sono: il modello Lorenzo Spolverato, la cantante e personaggio televisivo Jessica Morlacchi e la modella nonché Miss Italia del 2021 Zeudi di Palma.

Signorini rimpiazzato da Titanic: la trama del film (stasera 20 marzo)

Al posto del Gf stasera – 20 marzo – andrà in onda il film con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet del 1997 Titanic, il colossal epico-romantico di carattere storico di James Cameron che sbancò al botteghino. Ottenne ben undici Premi Oscar tra cui quello di Miglior film, miglior regista, miglior attrice e miglior colonna sonora con la splendida e indimenticabile My heart will go on di Celine Dion. Nel film due persone di estrazione sociale diversa, Jack e Rose, si incontrano sul transatlantico Titanic nel viaggio inaugurale l’11 aprile 1912 da Southampton a New York. I due protagonisti innamorano ma durante il naufragio per la collisione con un iceberg lui perde la vita mentre lei si salva. La storia si apre con Rose, ormai anziana, che racconta la storia del suo più grande amore, Jack e del naufragio del Titanic.

Guida TV

Titanic Canale 5 21:21

Potrebbe interessarti anche