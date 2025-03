Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Javier lascia Helena per la vicinanza con Lorenzo Dopo la fine della storia con Shaila, Spolverato si è avvicinato nuovamente alla Prestes, scatenando i dubbi di Javier: Io sento il bisogno di prendere le distanze, lo sai. Fai scherzi con lui e poi non me lo dici perché temi che io possa reagire male. Critichi tanto gli altri, ma forse sei anche tu un po’ confusa. Forse dovresti stare sola per capire meglio cosa vuoi davvero. Mi aspettavo da te atteggiamenti diversi. Perché, prima di entrare qui, hai scritto a lui e non a me? I tuoi occhi non mentono e questo mi fa venire dei dubbi. Rispetta i miei dubbi, perché è quello che sento: voglio prendere le distanze. Se vuoi parlare con lui o stare con lui, non sentirti limitata dalla mia presenza. Io sono umile e buono, ma non sono stupido. Se i tuoi occhi mi trasmettono certe cose… Dormi dove vuoi, fammi sapere e io mi sposto. Non hai capito qual è il vero problema”. Helena ha negato tutto: “Non ti puoi paragonare a lui perché quello che ho con te non ce l’ho con lui. Io non ho mai negato che mi sta simpatico, ma è stato cattivo. Io voglio solo baciarti e stare con te“, ma Javier non ci crede.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Shaila in competizione con Lorenzo Dopo la spaccatura tra gli Shailenzo, Shaila e Chiara cambiano opinione su Lorenzo, e si confrontano sul ragazzo mostrando le rispettive perplessità. La ballerina ha ormai una nuova visione del suo ex fidanzato: accusa Lorenzo di essere stato falso, di amare solo se stesso e di voler apparire al meglio agli occhi degli altri. La ragazza non ha gradito il commento di Lorenzo sulla sua vicinanza a Chiara e Zeudi. Chiara non ha dubbi: “Lui è invidioso che tu hai due amiche”. Sostenuta da entrambe, Shaila arriva alla conclusione che Lorenzo sia in competizione con lei e inizia a chiedersi chi sia davvero, notando un forte cambiamento nel suo atteggiamento negli ultimi tempi. Chiara rivela di aver detto a Lorenzo di apprezzarlo per la sua capacità di restare fedele alle proprie idee, ma precisa: “questo non significa che non puoi cambiare idea, ma guarda bene in quale occasione farlo”. Shaila, invece, ha una convinzione ben precisa: Lorenzo avrebbe tratto vantaggio dal triangolo tra loro tre. Chiara ammette che questa riflessione la colpisce, soprattutto perché arriva da Shaila, ma anche da persone a lei vicine come Zeudi e Alfonso. “Sta usando anche me”, conclude Shaila.

Fonte: Sky 3 /5 Federico Chimirri attacca ancora Zeudi Dopo che Federico Chimirri a accusato in diretta Zeudi di strumentalizzare la propria sessualità, lo chef e dj è finito nel mirino dei numerosissimi fan della giovane finalista, attaccandolo per il forte giudizio espresso. Infastidito, Federico ha deciso di intervenire sui social e difendersi dalle accuse: "Supporto tutte le persone che si battono per tutte le parità di genere [...] quelli che hanno lottato affinchè oggi si sia normalizzato il libero pensiero [...] quelli che hanno permesso a un programma popolare come il Grande Fratello di dare voce alla libertà di una ragazza di 23 anni...non supporto chi (forse incosapevolmente? Concedo il dubbio) strumentalizza tutto questo per una strategia personale. In un gioco ti può andare bene, ma nella vita reale ti puoi fare tanto male. Ps: nessuno mette in discussione la tua sessualità, ma la tua strategia di gioco".

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Mariavittoria distrutta senza Tommaso L'eliminazione di Tommaso ha profondamente scosso Mariavittoria che, durante uno sfogo con Jessica, piange pensando al suo ragazzo: "Non capisco perché eliminare Tommaso" dice la Minghetti. Vedendola triste, anche Shaila si avvicina per consolarla, dando il suo parere e dicendo che secondo lei l'idraulico è stato penalizzato dal fatto di aver nascosto una parte di sé stesso. Rimasta sola con Jessica, Mariavittoria ammette di non aver apprezzato le parole di Shaila: tutti accusano Tommaso di essersi concentrato troppo sulla relazione.