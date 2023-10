Grande Fratello, la nuova formula non decolla: l'ipotesi che preoccupa Signorini Secondo gli ultimi rumors, il reality di Alfonso Signorini potrebbe chiudere i battenti in anticipo: gli ascolti non decollano, il pubblico non è entusiasta.

Si è parlato per settimane, anzi per mesi, della rivoluzione di cui il Grande Fratello aveva bisogno per tornare ai fasti di un tempo. Dopo la deriva trash raggiunta nella passata edizione del Gf Vip, per iniziativa dell’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi il reality show di Canale 5 ha subito un restylig completo: basta personaggi "a rischio" e pseudo-vip, spazio alle persone comuni e a concorrenti che abbiano una storia da raccontare. Ma questa nuova versione edulcorata del programma non sta dando i frutti sperati. E ora, dopo quasi un mese di permanenza nella casa, la trasmissione rischia di chiudere i battenti.

Grande Fratello a rischio chiusura? I rumors

A lanciare lo scoop è stato il profilo Twitter Agent Beast, esperto di gossip e di retroscena sul mondo della televisione. Al termine della puntata andata in onda ieri, 2 ottobre, sono emersi alcuni rumors secondo i quali il Grande Fratello rischierebbe addirittura di chiudere in anticipo. Gli ascolti, ormai lo sappiamo, non riescono a decollare: la puntata di ieri si è fermata al 17,9%, ma nelle scorse settimane i numeri erano ancora più bassi. A complicare la situazione c’è anche il ciclone Imma Tataranni, la fiction di Rai 1 che ha letteralmente annientato la concorrenza e ha completamente oscurato il reality di Canale 5. Visto l’andamento degli ascolti, ma anche lo scarso interesse che per il momento il programma suscita nel pubblico, il rischio di chiusura potrebbe diventare sempre più elevato. "Chiusura anticipata , atmosfera pesante , difficoltà per sviluppare la puntata raccontano , non accadeva da decenni. La chiusura anticipata sembra un’ipotesi sempre più concreta nonostante chiunque attualmente smentisca. Già domani è pronta l’inversione di marcia", si legge sull’account di Agent Beast. "Per la prima volta in dieci anni , nel palinsesto di punta in prima serata hanno avuto difficoltà a sviluppare la puntata questo è un episodio preoccupante".

Stando a quanto rivelato dal profilo Twitter, Alfonso Signorini potrebbe dunque vedere "tagliata" la durata del suo reality, a meno che riesca a trovare una soluzione per dare una svolta al programma. Tra i primi tentativi di risollevare le sorti del Grande Fratello c’è l’ingresso di Giampiero Mughini, già annunciato alcuni giorni fa. Ma il dubbio è che non sia abbastanza: il pubblico lamenta dinamiche tutt’altro che interessanti tra i concorrenti e un’eccessiva attenzione di Signorini verso le coppie, o meglio le "ship", che però nella realtà dei fatti sono totalmente inesistenti e non attirano l’attenzione degli spettatori. Per il momento, i vertici Mediaset non sono intervenuti sulla questione, e non è dunque dato sapere se avranno intenzione di prendere seri provvedimenti. Quel che è certo, però, è che i dati non sono incoraggianti e che Pier Silvio Berlusconi non può dirsi soddisfatto della rivoluzione che ha portato nel programma.

