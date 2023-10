Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 Rosy Chin si apre per la prima volta Nella puntata di ieri Signorini ha ripercorso alcuni momenti della vita di Rosy, tra cui la fase della sua vita in cui è stata in sovrappeso. La donna, visibilmente commossa, ha spiegato: “A 17 anni sono stata in un centro per curare la bulimia e l’obesità e posso dire che mentalmente non si guarisce mai. Mi sento sempre inadeguata, una fallita, nonostante i miei successi, non sono mai abbastanza“.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /6 Heidi rifiuta definitivamente Massimiliano Signorini ha cercato nuovamente di spingere Heidi tra le braccia di Massimiliano, ma la ragazza non vuole saperne e dice la sua, parlando direttamente al coinquilino: "Non mi piaci. C'è della simpatia, mi trovo molto bene. Io non ho paura di dire se una persona mi piace, vado e lo dico chiaro. Questo film chiudiamolo qua". Tornata in casa dice a Ciro: "Sono tre puntate che voglio chiudere questa storia".

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 Varrese sbotta in diretta contro Beatrice Nonostante l'apparente pace tra i due, Massimiliano ha di nuovo inveito contro Beatrice per il suo comportamento, dicendo: "Sono giorni che mi punzecchi e non ne posso più. Tu devi fare finta che io non esista qui dentro". Poi ha aggiunto: "Ma questa cosa vuole dopo quattro settimane? Ma la smettesse che è ridicola! Dai basta non ne posso più mamma mia oh. Sono quattro giorni che mi punzecchia ogni giorno e poi fa finta che non è vero. Per carità di Dio. Non mi deve più rivolgere la parole, a me lei non mi deve proprio parlare. Mi deve lasciare in pace. Lo fa perché gli fa comodo. Lo fa perché vive di luce riflessa. Lei è una faina e adesso mi azzittisco che è meglio. Sta giocando sporco e sta recitando un ruolo".

Fonte: Mediaset Infinity 4 /6 Beatrice attacca Signorini Proseguendo la ruota degli attacchi concatenati, Beatrice ha deciso di prendersela con Signorini e la produzione più in generale, accusandoli di dipingerla come la vittima, e che non è colpa sua se appare così al pubblico. Quando Alfonso ha chiesto: "Beatrice ti faccio una domanda secca, a te non sembra di assumere un atteggiamento vittimistico?", Beatrice risponde semplicemente: "A me pare che voi mandate sempre video dove mi attaccano, di fatto la divento, altrimenti non lo farei".

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 I nominati dell'ultima puntata Sono otto i concorrenti al televoto, che decreterà il preferito dal pubblico. La lunga lista si compone di: Arnold, Beatrice, Lorenzo, Giselda, Vittorio, Valentina, Letizia e Alex.